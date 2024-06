Kania heiß aufs Vorspielen bei Klose

Wenn’s stimmt, dass der frühe Vogel den Wurm fängt, dann steht die kommende Saison für den aus der U 19 des BVB neu gekommenen Mittelfeldspieler Rafael Lubach und Stürmer Julian Kania unter einem guten Stern. Die beiden wollten nicht auf den Trainingsstart der Profis (24. Juni) warten und sind eine Woche früher beim Start der von Ex-Profi Andreas Wolf trainierten Regionalliga-U-23 aufgeschlagen.

Ein klarer Beleg dafür, wie heiß die beiden auf den Neubeginn sind. Letzteres trifft auch auf Kania zu, obwohl er bereits seit einem Jahr den Club-Dress trägt. Ohne den Wechsel in der sportlichen Leitung wäre dies nun wohl nicht mehr der Fall, der ehemalige Trainer Cristian Fiel konnte mit dem 22-Jährigen wenig anfangen. Kania hätte nach Dresden oder Bielefeld in die 3. Liga ausgeliehen werden sollen., Wäre es nach Fiel gegangen, wäre eine Leihe bereits in der Winterpause erfolgt, doch Ex-Sportvorstand Dieter Hecking und NLZ-Leiter Michael Wiesinger legten ihr Veto ein. Weitergebracht hat dies Kania allerdings nicht, er kam in der Rückrunde bei drei Kurzeinsätzen auf magere 23 Minuten bei den Profis.

Ein Umstand, der auch im Verein nicht wenige verblüffte, denn mit Ausnahme von Can Uzun übten sich die Offensivkräfte in Sachen Toreschießen in gelinde gesagt dezenter Zurückhaltung. Ganz anders als der im Spätsommer zum Profi gemachte Kania bei der U 23: Mit 24 Toren und neun Vorlagen bestätigte er seinen Ruf eines großen, aber ungeschliffenen Talents. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass Sportvorstand Joti Chatzialexiou die Qualität der Regionalliga Süd im Vergleich zu den anderen 4. Ligen als nicht so hoch einschätzt. Und dennoch, auf diese Trefferquote muss man erst mal kommen.

Der 1,93 Meter große athletische Mittelstürmer weckt jedenfalls zu Recht Fantasien, er, der nie ein NLZ durchlaufen hat und der vor drei Jahren noch in der Kreisliga auf Torejagd gegangen war - so gesehen ist er eigentlich ein prima Förderprojekt, noch dazu für einen Verein, der so ausdrücklich auf Talente setzt wie der FCN. Fiel nahm sich diesem aber mit dem Verweis nicht wirklich an, dass ihm die für die 2. Liga notwendige Intensität fehle. Gut, mag sein, doch dies kann man sich im Gegensatz zu einem Torriecher aneignen. So gesehen drängt sich der Verdacht auf, dass irgendetwas vorgefallen sein muss, dass das Verhältnis zwischen den beiden nachhaltig trübte.

Vergangenheit, eine Leihe ist nun erst mal vom Tisch, Kania bekommt die Chance, sich unter den Augen des ehemaligen Weltklasse-Stürmer Miroslav Klose neu zu beweisen.