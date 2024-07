Kanga und Maolida: Keine Rückkehr ins Mannschaftstraining

Sie sind die Abgangskandidaten Nummer 1 und 2 bei Hertha BSC: Für die zuletzt verliehenen Wilfried Kanga und Myziane Maolida soll es in Berlin keine Rückkehr ins Mannschaftstraining geben.

Wenn Hertha-Coach Cristian Fiel nach dem freien Sonntag am Montagvormittag zur ersten Trainingseinheit der neuen Woche bittet, soll ein Duo separat trainieren. Für Wilfried Kanga (26) und Myziane Maolida (25), die bis zum 30. Juni bei ihren Leihklubs Standard Lüttich und Hibernian Edinburgh unter Vertrag standen und in der vergangenen Woche die Leistungsdiagnostik bei Hertha BSC absolvierten, ist nach kicker-Informationen keine Rückkehr ins Mannschaftstraining vorgesehen. Zum einen soll der ohnehin große Trainingskader nicht noch weiter aufgebläht werden, zum anderen strebt Hertha bei beiden Spielern einen möglichst zeitnahen Abgang an - und will mit der Maßnahme den Druck vermutlich zusätzlich erhöhen.

Der im Sommer 2022 für knapp fünf Millionen Euro Ablöse von Young Boys Bern geholte Kanga hat nach einer passablen Saison bei Leihklub Standard Lüttich einen Markt. In der regulären Jupiler-Pro-League-Saison gelangen dem Franko-Ivorer neun Tore in 27 Spielen, in den Europe Playoffs der Jupiler Pro League drei Tore in neun Einsätzen. Interesse hat Kanga nicht nur in Belgien und seiner Heimat Frankreich, sondern auch in der nordamerikanischen Major League Soccer geweckt. Sein Vertrag in Berlin läuft bis 2026.

Maolida hat auf der Insel auf sich aufmerksam gemacht

Neben Kanga will Hertha auch Maolida möglichst schnell veräußern. Die Winterleihe des in Paris geborenen Nationalspielers der Komoren zündete, Maolida (Vertrag bei Hertha bis 2025) wurde beim schottischen Erstligisten Hibernians Edinburgh zu einer festen Größe. In 20 Pflichtspielen verbuchte der als Linksaußen und Mittelstürmer einsetzbare Maolida elf Tore: sieben in der regulären Premiership-Saison, drei in der Premiership-Abstiegsrunde, eins im schottischen FA-Cup.

Das zwischenzeitliche Kaufinteresse der Hibs, bei denen mit David Gray zur neuen Saison ein neuer Headcoach das Zepter übernommen hat, ist dem Vernehmen nach inzwischen allerdings abgekühlt. Dennoch hat Maolida mit seiner Treffsicherheit in der Rückrunde sowohl in Schottland als auch in England auf sich aufmerksam gemacht. Sein Verbleib auf der Insel gilt als denkbar. Klar ist: Hertha will den Kader reduzieren - und Kanga und Maolida möglichst schnell von der Payroll bekommen.