Kanga meldet sich in der U 23 krank

Hertha BSC und Wilfried Kanga (25) - ein Happy End erfährt diese Beziehung nicht mehr. Der zu Wochenbeginn in die U 23 versetzte Stürmer hat sich nach kicker-Informationen inzwischen krank gemeldet.

Beim internen Testspiel am Samstagvormittag, in dem zwei Mix-Teams aus Profis und U-23-Akteuren aufeinandertrafen, fehlte der Franko-Ivorer. Der am Dienstag zur U 23 versetzte Angreifer will offenbar seinen Wechsel erzwingen. Das Problem: Eine konkrete Offerte eines anderes Klubs hat der Bundesliga-Absteiger für den vor einem Jahr für knapp fünf Millionen Euro Ablöse von YB Bern gekommenen Kanga weiterhin nicht auf dem Tisch. Zwei Tage vor dem Zweitliga-Auftakt in Düsseldorf (0:1) hatte der Stürmer den leidlich überraschten Sportdirektor Benjamin Weber darüber informiert, sich "mental nicht bereit" für einen Einsatz zu fühlen. Weber hatte vor dem Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden (0:1) erklärt, er sei mit Kanga und dessen Berater "im ständigen Austausch, um eine Lösung zu finden". Jetzt die Krankmeldung - und offenbar der nächste Akt einer Posse.

Pekarik und Serdar fit für Jena?

Positiv für Hertha: Rechtsverteidiger Peter Pekarik (nach Muskelverletzung) und Mittelfeldspieler Suat Serdar (nach Fleischwunde am Bein), die beide in dieser Zweitliga-Saison noch keine Minute auf dem Platz standen, bestritten am Samstag die kompletten 80 Testspiel-Minuten (erste Halbzeit 45, zweite Halbzeit 35). Beide könnten somit fürs DFB-Pokalspiel am kommenden Samstag bei Regionalligist Carl Zeiss Jena eine Rolle in den Planungen von Trainer Pal Dardai spielen.

Pekarik könnte den am Freitagabend gegen Wehen Wiesbaden schwachen Jonjoe Kenny ablösen. Sowohl Kenny als auch Linksverteidiger Jeremy Dudziak hatten eine Vielzahl unpräziser Flanken in den gegnerischen Strafraum geschlagen. "Die Bälle landeten reihenweise im Niemandsland", sagte Dardai in einer Medienrunde am Samstag. "Da könnte Haris (1,94-Meter-Neuzugang Haris Tabakovic, d. Red.) drei Meter groß sein, es würde nichts bringen. Da müssen die Spieler auch ein wenig nachdenken. Wenn ich flanke, flanke ich nicht nach irgendwo." Dudziak musste gegen Wehen Wiesbaden nach 45 Minuten Anderson Lucoqui weichen. Kenny, der den in der Vorwoche starken Deyovaisio Zeefuik (Muskelfaserriss im Oberschenkel) ersetzte, spielte durch.

Das interne Testspiel am Samstagvormittag auf dem Schenckendorffplatz gewann Team Blau-Weiß (u.a. mit Pekarik, Serdar, Gechter, Eitschberger, Kwasigroch) gegen Team Blau (u.a. mit Prevljak, Uremovic, Ernst, B. Dardai, G. Christensen) mit 5:0 (2:0), Torschützen: Mustafa Abdullatif (2), Suat Serdar, Ruwen Werthmüller, Derry Scherhant. Etwas früher als geplant musste Änis Ben-Hatira (35) wegen einer Oberschenkelblessur vom Platz. Der U-21-Europameister von 2009 hält sich seit Wochen bei Herthas Regionalliga-Team fit, seit seinem Abschied vom tunesischen Erstligisten US Monastir Ende Januar ist er vertragslos.