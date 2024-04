Kanes "neuer" Elfmeter - und die "seltsame" Rückkehr

Harry Kane (30) hat auch im Bayern-Trikot gegen Arsenal getroffen. Jedoch anders als sonst.

Aus London berichten Frank Linkesch und Mario Krischel

Ein bisschen zurückhaltend hat sich Harry Kane in den vergangenen Wochen gezeigt. Beim Toreschießen (nur ein Tor in zwei Bundesliga-Spielen!), eher noch danach. Viel zu sagen hatte der Engländer in einer der vielen schlechten Phasen dieser Bayern-Saison nicht.

Erst am Dienstagabend, bei seiner Rückkehr nach London, sprach Kane wieder und gab zu, dass es "natürlich nicht die Saison" sei, "die ich mir gewünscht habe". Im Trainingsanzug und mit leicht nassen Haaren stand der gebürtige Londoner zuerst bei den englischen Reportern, nachdem er zuvor schon am Spielfeldrand gesprochen hatte und von ein paar wartenden Arsenal-Fans verhöhnt worden war ("Granit Xhaka, he's top of the league").

Rückkehr "ein bisschen seltsam"

Für Titel war der 30-jährige Angreifer im Sommer nach unzähligen missglückten Anläufen mit Tottenham zu Bayern gewechselt, und ausgerechnet jetzt werden die Münchner zum ersten Mal seit 2012 nicht Deutscher Meister. Vom wieder mal ausbleibenden Pokalsieg ganz zu schweigen.

Immerhin in der Champions League bleiben die Chancen aufs Halbfinale nach dem Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag bestehen. "Ein bisschen seltsam" war die Rückkehr nach London für Kane, wie er erklärte. "Ich hatte nicht erwartet, so kurz nach meinem Weggang von Tottenham gegen Arsenal zu spielen, aber ich habe lange, lange Zeit in Nordlondon gelebt, so dass ich auf beiden Seiten viele Freunde und Familie hatte."

Verzögerter Schuss: Kanes 15. Tor gegen die Gunners

Die mit ansehen durften, wie der Nationalmannschafts-Kapitän Bälle behauptete, eroberte, sehenswert verteilte. Und zur zwischenzeitlichen Führung traf, im 20. Duell mit den Gunners sein 15. Tor.

Doch etwas war anders dieses Mal. Kane führte seinen Elfmeter nicht wie sonst schnell und wuchtig aus, sondern verzögerte im Stile Robert Lewandowskis einmal kurz und schickte Arsenal-Keeper David Raya so früh in die falsche Ecke. "Das ist etwas, das ich geübt habe, denn manchmal entscheiden sich die Torhüter bei meinen Elfmeter sehr früh für eine Ecke. Also habe ich daran gearbeitet. Das gibt mir eine weitere Möglichkeit, wenn es um Elfmeter geht, und es war schön zu sehen, dass es heute geklappt hat."