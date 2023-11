Kanes nächster Trikot-Rekord - und was Bayern finanziell davon hat

Bis Weihnachten soll Harry Kane schon die nächste Bestmarke knacken. Durch ihn steigt bei Bayern im Bereich Merchandising der Umsatz. Der Transfer lässt sich damit aber nicht alleine refinanzieren - außerdem gibt es im internationalen Vergleich noch ganz andere Wuchten.

Der Hype um ihn war schon beinahe absurd. Am Tag seiner Ankunft spielte München verrückt. Alles drehte sich um Harry Kane. In der Innenstadt wurden Werbewände tapeziert, am Trainingsgelände versammelten sich Scharen von Fans. Was sich natürlich im Verkauf von Merchandising-Produkten widerspiegelte. Allein am ersten Wochenende verkaufte der FC Bayern rund 20.000 Trikots mit dem Namen Kane auf dem Rücken. Rekord. Auch der allgemeine Umsatz durch Fanartikel am Tag seiner Ankunft stellte eine neue Bestmarke auf und löste den bis dahin erfolgreichsten Tag nach dem gewonnenen Champions-League-Finale 2020 ab.

Und die Faszination geht nahtlos weiter. Nach kicker-Informationen rechnet der FC Bayern damit, dass Kane bis Weihnachten bereits einen weiteren Rekord bricht. Prognosen zufolge soll dann das Leibchen mit seinen vier Buchstaben und der Nummer 9 das angesagteste der Geschichte sein, begehrter als das Trikot eines jeden anderen Bayern-Spielers - bezogen auf eine Saison. Die Anzahl soll unweit der Marke von 100.000 liegen.

Bis zum Saisonende vermutet Bayern über 100.000 verkaufte Kane-Trikots

Heißt: Alles, was von Januar bis Juni 2024 noch an Kane-Jerseys über die Ladentheke oder durch den Online-Handel geht, baut den Rekord noch weiter aus. Für die gesamte Spielzeit 2023/24 vermutet der FC Bayern letztlich mehr als 100.000 verkaufte Kane-Trikots. Dann wäre er der erste Profi beim deutschen Rekordmeister, der diese Zahl in einer Saison erreicht.

Pro Trikot bleiben dem FC Bayern rund zehn Euro. Allein damit lässt sich der Transfer, die Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen, nicht abzahlen. Zu den drei Refinanzierungssäulen gehören neben Merchandisingprodukten noch der sportliche Erfolg, zu dem Kane mit seinen Toren und Vorlagen beiträgt; und die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen oder neue Partner zu gewinnen. Vor allem dank seiner internationalen Popularität, die er durch seine Jahre in der weltweit sehr bekannten und bestens vermarkteten Premier League erlangt hat.

James und Cristiano Ronaldo sorgten für ganz andere Zahlen

100.000 verkaufte Trikots ist für deutsche, für Bundesliga-Verhältnisse eine enorme Zahl, ein Novum. Im internationalen Vergleich aber gab es in der Vergangenheit ganz andere Wuchten. Das Trikot von James Rodriguez, der von 2017 bis 2019 auch das Bayern-Dress trug, soll nach seinem Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2014 allein an den ersten beiden Tagen mehr als 300.000-mal verkauft worden sein. Vom Juventus-Leibchen von Cristiano Ronaldo, den es 2018 von Real Madrid nach Italien zog, sollen schon am ersten Tag sogar mehr als 500.000 Stück an den Mann oder die Frau gebracht worden sein.

