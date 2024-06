Kanes bittere Statistik - und was dahintersteckt

Eine Harry-Kane-Statistik stand am Sonntag sinnbildlich für den holprigen EM-Auftakt der englischen Nationalelf. Zufall waren dessen Ballkontakt-Werte aber nicht.

Für Filip Kostic war es am Sonntagabend keine gute Nachricht, dass er gegen England noch vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Für Harry Kane im Nachhinein aber auch nicht. Denn so konnte sich eine Statistik nach dem 1:0-Sieg der Three Lions gegen Serbien in den Stunden danach noch etwas rasanter verbreiten.

Kane nämlich hatte in Gelsenkirchen im ersten Durchgang nur zwei Ballkontakte und damit genauso viele wie Filip Mladenovic, der in der 43. Minute für Kostic eingewechselt worden war. Das passte zum offensiv weitgehend uninspirierten Auftritt des Titel-Mitfavoriten, nur passte es eigentlich nicht zu Kane.

Der Torjäger sammelte in seiner ersten Saison beim FC Bayern schließlich nicht zufällig 14 Assists in Bundesliga und Champions League, immer wieder lässt er sich in Mittekreis-Nähe zurückfallen, verteilt Bälle, entzieht sich Bewachern. Das war schon bei Tottenham so und oft genug auch in der Nationalelf. Warum nicht auf Schalke?

"Ich habe etwas höher gespielt, weil sie gerne Mann gegen Mann verteidigen", erklärte Kane seine vorgesehene Rolle nach dem Spiel. Es galt, keinen serbischen Verteidiger ins Mittelfeld zu locken, um dort nicht Phil Foden, Jude Bellingham & Co. Räume zu nehmen. "Jedes Spiel ist anders, manchmal lasse ich mich fallen, manchmal bleibe ich weiter vorn."

Nach der Pause ist Kane öfter am Ball

Wirklich zielführend war die Strategie von Trainer Gareth Southgate nicht. Erstens kreierten die Engländer nur wenige gute Chancen, zweitens hielt es Kane nach der Pause, als er immerhin noch auf 24 Ballkontakte erhöhte, nicht immer vorne, wie seine Heatmap zeigt. Nach 90 Minuten hatte er nur einen Ballkontakt im serbischen Strafraum - bei seinem Kopfball in der 77. Minute, den Keeper Predrag Rajkovic an die Latte lenkte.

Wo Kane gegen Serbien am Ball war - und wo nicht. Opta

"In diesem Spiel ging es vor allem darum, den Ball zu halten und Fouls zu ziehen, um das Spiel ins Ziel zu bringen", erklärte Kane. Für die ersten drei Punke reichte dieser Ansatz, aber nicht gerade für Euphorie. Ob der Kapitän, der in vielen englischen Medien - und auch beim kicker - zu den notenschlechtesten Engländern zählte, schon gegen Dänemark am Donnerstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder mehr Spielmacher sein darf?