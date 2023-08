Kane wird am Sonntag offiziell vorgestellt

Die jüngsten Tage und Stunden waren an der Säbener Straße dominiert von einem Namen: Harry Kane. Der teure Neuzugang von Englands Erstligist Tottenham Hotspur, dessen Wechsel am Samstag verkündet worden war, wird nun am Sonntag offiziell vorgestellt.

Steht am Freitag zum Bundesliga-Start laut Thomas Tuchel in der Startelf: Bayern-Neuzugang Harry Kane. IMAGO/Sven Simon

Einen Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern hat Harry Kane schon in der Tasche: Der englische Nationalspieler, der erst am späteren Freitagabend in München angekommen war und am Samstag offiziell als teurer Sommertransfer präsentiert worden war, stand direkt während des Supercups gegen Leipzig im Kader der Münchner.

In der 63. Minute war es schließlich soweit: Unter Applaus in der Allianz-Arena wurde Kane von Trainer Thomas Tuchel gebracht, die letztlich deutliche 0:3-Niederlage gegen die Sachsen konnte der Kapitän der Three Lions aber nicht mehr abwenden. Im Gegenteil: Mit nur drei Ballkontakten konnte Kane von seinen Mitspielern nicht richtig integriert werden bei seinem ersten FCB-Einsatz.

Coach Tuchel tat das leid, wie er selbst im Anschluss gegenüber "Sky" mitteilte: "Es tut mir leid für ihn. Wir haben nicht genug Chancen für ihn kreiert." Was Tuchel außerdem sagte: Der Stürmer, für den der FC Bayern laut Vorstandsvorsitz Jan-Christian Dreesen "ein Stückchen All-in gegangen" ist, werde in Bremen am kommenden Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Start der neuen Bundesliga-Saison definitiv in der Startelf stehen. Mehr noch sogar: "Er spielt jedes Spiel, fertig aus."

Sonntag: Kane spricht ab 13 Uhr

Ehe Kane und seine Mitspieler die Niederlage gegen die Leipziger intensiv analysieren und sich mit einigen Trainingseinheiten auf den Ligaauftakt an der Weser vorbereiten, steht allerdings erst noch eine Akte zum Transfer Kane an - und zwar die offizielle Vorstellung.

So wird der 30-jährige Bundesliga-Rekordtransfer nach seinem ersten Einsatz beim deutschen Rekordmeister um 13 Uhr erstmals ausführlich über seinen sich doch einige Zeit lang hinziehenden Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München sprechen.