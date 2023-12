Kane: "Wir haben in diesem Jahr gute Chancen"

Mit Spannung war Harry Kanes Rückkehr auf die Insel als Bayern-Spiel erwartet worden. Auch ohne Torerfolg enttäuschte er nicht, gab die Vorlage zum Siegtreffer.

Aus Manchester berichtet Frank Linkesch

Die Fans vor dem Stadion riefen "Harry, Harry", doch sie galten nicht dem Bayern-Angreifer mit Nachnamen Kane, sondern seinem Nationalmannschaftskollegen Maguire von Manchester United, der bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern zuvor verletzt ausgewechselt worden war.

Ein Harry Kane im Angriff würde auch United guttun. Das Warum bekamen die 73.000 Zuschauer im Old Trafford am Mittwochabend zu sehen, auch wenn Kane im ersten Vereinsspiel auf der Insel seit seinem Wechsel nicht traf. Am Siegtor durch Kingsley Coman war der 30-Jährige entscheidend beteiligt, als er den Ball fein zu Coman durchsteckte, der zum Tor des Tages traf. In der 82. Minute hatte Kane Pech, als ein Kopfball von ihm knapp neben das United-Gehäuse ging.

Tore sind bei Kane das Eine, beeindruckend obendrein. 18 in der Bundesliga, vier in der Champions League, wo diesbezüglich in der K.o.-Phase Luft nach oben besteht. Doch der Engländer besticht auch mit anderen Qualitäten. In Manchester köpfte er Ecken aus dem eigenen Strafraum, tauchte oft im Mittelfeld auf Höhe der Sechser auf und verteilte die Bälle wie ein Spielmacher. Beispielhaft der Pass in die Tiefe auf Noussair Mazraoui aus der 12. Spielminute.

Kane nimmt am Spiel teil, agiert clever und fast fehlerlos. Das macht ihn als vorderstes Teil der Bayern-Achse so wertvoll. Längst ist er ein Führungsspieler, dessen Wort zählt. In Manchester sagte er nach dem 1:0: "Wir wollten mehr Energie und Leidenschaft zeigen als am Samstag, das haben wir getan, denke ich. Wir haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert." Kanes Fazit zur als Erster abgeschlossenen Gruppenphase: "Wir sind zufrieden, wie sie gelaufen ist. Es ist schön, das letzte Spiel mit 1:0 zu gewinnen und die Gruppe gut abzuschließen."

Für Gruppensiege hat der FC Bayern nicht weit über hundert Millionen Euro an Ablöse und Gehalt für den Kapitän der "Three Lions" investiert. Er soll der entscheidende Faktor werden, wenn es in die heiße Phase der Königsklasse geht. "Wir haben in diesem Jahr gute Chancen", ist der Stürmerstar überzeugt. Vorher bleiben ihm gegen Stuttgart und Wolfsburg noch zwei Spiele, um noch in diesem Jahr die 20-Tore-Marke in der Liga zu knacken.