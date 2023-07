Kane und Maddison standen bereit: Spurs-Test in Bangkok abgesagt

Das zweite Testspiel von Tottenham Hotspur gegen Leicester City, das für Sonntag angesetzt war, fiel starken Regenfällen im thailändischen Bangkok zum Opfer.

Tottenham Hotspur um seinen neuen Trainer Ange Postecoglou befindet sich aktuell auf einer Vorbereitungstour, die den Premier-League-Klub durch Australien, Thailand und Singapur führt. Am vergangenen Dienstag waren die Spurs im australischen Perth zu Gast - und unterlagen dem Ligarivalen West Ham United mit 2:3.

An diesem Sonntag dann war für 12 Uhr (MESZ) ein weiteres Testspiel gegen Premier-League-Absteiger Leicester City geplant. Wegen starker Regenfälle wurde der Platz allerdings für unbespielbar erklärt und die Partie offiziell abgesagt. Dabei folgten die Klubs einer "Empfehlung der Spielleitung", wie Tottenham mitteilte.

Die Anfangsformation von Postecoglou hatten die Spurs bereits zuvor via Twitter veröffentlicht: Wieder hätten der vom FC Bayern München umworbene Harry Kane und Sommerneuzugang James Maddison, der zuvor fünf Jahre für Leicester gespielt hatte, beginnen sollen. Vier Wechsel hatte Postecoglou im Vergleich zum Dienstag geplant, darf sich nun aber bereits Gedanken um den nächsten Test machen.

Noch drei Spiele vor Premier-League-Start

Am kommenden Mittwoch (13.30 Uhr, MESZ) geht es in Singapur gegen die Lion City Sailors, ehe im heimischen Stadion in London der Vergleich mit Schachtar Donezk (6. August) ansteht. Vor dem Premier-League-Start - 13. August beim FC Brentford - bestreiten die Spurs ihre Generalprobe am 8. August beim FC Barcelona im Rahmen der in Katalonien traditionellen Trofeo Joan Gamper.

Ob Kane diese ganzen Partien noch miterleben wird, ist völlig offen. Postecoglou jedenfalls drängt auf eine Entscheidung im Poker um seinen Ausnahmestürmer. Kürzlich erklärte der Australier: "Für alle Beteiligten gilt, dass wir das nicht zu lange machen wollen. Ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden gut ist. Ich glaube nicht, dass es für Harry gut ist, ich glaube nicht, dass es für den Klub gut ist."