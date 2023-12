Kane und Guirassy ganz vorne: Die besten Torjäger-Duos nach 14 Spieltagen

Zusammengerechnet 34 Tore haben Harry Kane (2. v. re.) und Serhou Guirassy (re.) nach 14 Spieltagen auf dem Konto. Am Sonntag treffen sie aufeinander. Ein Blick in die Vergangenheit: Hatte jemals ein Top-Duo in der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt so oft getroffen? imago images