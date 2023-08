Kane-Rückennummer schon wieder neu vergeben

Die Tottenham Hotspur starten in die Ära nach Harry Kane. Zwei Entscheidungen fielen schnell: wer neuer Kapitän ist und wer Kanes Rückennummer zehn erhält.

Harry Kane ist bei den Tottenham Hotspur Geschichte. Und auch wenn der zweitbeste Torjäger der Premier-League-Geschichte als Klublegende verabschiedet wurde, dauerte es nicht lange, bis seine langjährige Rückennummer neu vergeben wurde. Kurz vor dem Liga-Auftaktspiel beim FC Brentford an diesem Sonntag gaben die Spurs bekannt, dass Sommerneuzugang James Maddison mit der 10 auf dem Trikot in die neue Saison startet, die acht Jahre lang für Kane reserviert gewesen war.

Der 30 Jahre alte Angreifer hatte seinen 110 Millionen Euro schweren Wechsel zum FC Bayern am Samstag vollzogen und erhält in München - natürlich - die Rückennummer 9, die nach Robert Lewandowskis Abschied Richtung FC Barcelona ein Jahr frei geblieben war. Maddisons Nummer hatten die Spurs nach dessen Verpflichtung von Absteiger Leicester City zunächst offengelassen. In der Sommervorbereitung hatte Kanes Teamkollege in der englischen Nationalmannschaft provisorisch die 71 getragen.

Son beerbt Lloris: "Es war eine riesige Überraschung"

Neuer Kapitän der Spurs ist derweil Heung-Min Son, der damit aber nicht auf Kane, sondern auf Hugo Lloris folgt. Der Torhüter hatte die Binde seit 2015 am Arm, dürfte den Klub in diesem Sommer aber noch verlassen. Vorerst geht Neuzugang Guglielmo Vicario, der für rund 20 Millionen Euro vom FC Empoli kam, als neue Nummer 1 in die Saison (auch wenn er die 13 auf dem Rücken trägt).

Der Ex-Hamburger und -Leverkusener Son, über Jahre kongenialer Offensivpartner von Kane, spielt seit 2015 bei Tottenham und gehörte zuletzt schon zu den Führungsspielern. Am Samstagabend gab der neue Trainer Ange Postecoglou seine Kapitänsentscheidung bekannt. "Sonny hat großartige Führungsqualitäten und ist die ideale Wahl", meinte der Australier: "Jeder weiß, dass er ein Weltklassespieler ist. Er wird von allen in der Kabine enorm respektiert."

Son ("Es war eine riesige Überraschung") sprach von einer großen Ehre und appellierte an alle Teamkollegen, sich ebenfalls "wie ein Kapitän zu fühlen - auf und neben dem Platz". Offizielle Stellvertreter des 31-jährigen Südkoreaners sind Maddison und Cristian Romero.