Kane meldet sich teilweise zurück - Neuer auf dem Trainingsplatz

Die Fragezeichen vor dem Klassiker gegen Dortmund werden weniger beim FC Bayern. Harry Kane (30) mischt wieder mit. Größtenteils zumindest.

Die Erinnerungen ans Hinspiel dürften noch lebhaft vorhanden sein bei Harry Kane, auch wenn der Torjäger vom Dienst seinem dritten Bundesliga-Dreierpack seit jenem Samstagabend im frühen November bereits einen vierten hinzugefügt hat. Beim Topspiel in Dortmund hatten furiose Bayern einen hilflosen BVB überrollt und dank dreier Treffer von Kane am Ende in der Höhe verdient mit 4:0 gewonnen.

Vor dem Rückspiel ist die Ausgangslage etwas anders, weniger brisant. Dortmund hat sich längst aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet, der FCB läuft Leverkusen fürs Erste auch nur noch hinterher.

Um die Minimalchancen auf den zwölften Titel in Serie am Leben zu halten, wird ein gesunder Kane entscheidend sein. In der Hinsicht darf Trainer Thomas Tuchel halbwegs aufatmen. Am Mittwoch meldete sich der englische Nationalmannschaftskapitän in Teilen des Mannschaftstrainings zurück, nachdem er am Montag und Dienstag noch individuell auf dem Platz gearbeitet hatte.

In Darmstadt hatte sich der Torjäger vor anderthalb Wochen beim 5:2 kurz vor Schluss am Sprunggelenk verletzt und anschließend die beiden Länderspiele der Three Lions gegen Brasilien (0:1) und Belgien (2:2) verpasst, auch wenn er zur ersten Partie immerhin nach London gereist war.

Sané zurück zur Hinrundenform? - Pavlovic nicht im Teamtraining

Kane dürfte also fit werden, gleiches gilt auch für Leroy Sané. Der Nationalspieler, der wegen seiner Rotsperre nicht mitwirken durfte in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1), kehrte wie Routinier Thomas Müller nach seiner Reise zum DFB-Tross nach Frankfurt am Dienstag zeitig zurück.

Bayerns zweibester Scorer (acht Tore, elf Vorlagen) hat die Länderspielpause genutzt, um sich an der Säbener Straße bei Behandlungen und individuellen Einheiten von den hartnäckigen Leisten- und Patellasehnenproblemen zu erholen, die ihn in den vergangenen Wochen gehemmt hatten.

Die Hoffnung ist, dass ein halbwegs ausgeruhter Sané nun zu seiner Hinrundenform findet, vor allem zurück zur Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Seit 22 Pflichtspielen wartet der 28-Jährige inzwischen auf einen Treffer für die Bayern.

Manuel Neuer arbeitete derweil an seinem 38. Geburtstag individuell auf dem Platz. Der Kapitän laboriert an einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich und wird wohl bis zuletzt auf der Kippe stehen. Aleksandar Pavlovic, der wegen einer Mandelentzündung nicht zur Nationalmannschaft gereist war, konnte ebenfalls noch nicht mit der Mannschaft arbeiten.