Kane leitet die Aufholjagd ein

Da war einiges los: Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München bot Tore, eine Aufholjagd und späte Chancen für beide Mannschaften. Am Ende hieß es 2:2 - und Leverkusen freute sich.

Er hat wieder getroffen: Auch beim Topspiel in Leipzig schoss Harry Kane den Ball erfolgreich ins Netz. Der im Sommer für über 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur geholte Engländer traf zum zwischenzeitlichen 1:2 und läutete damit die Bayern-Aufholjagd ein.

Denn bis zu seinem Elfmetertor in der 57. Minute hatte der Meister nicht gut gespielt. Leipzig führte durchaus verdient mit 2:0, auch weil Münchens Torwart Sven Ulreich bei einer Ecke den Ball nicht erwischt hatte.

Leverkusen ist der Gewinner

Doch eben Kane, der ansonsten wenig zu sehen und gut von der RB-Abwehr in Schach gehalten worden war, brachte den FC Bayern zurück. Es folgte eine Drangphase mit viel Druck und dem schönen 2:2-Treffer von Leroy Sané.

Insgesamt ging dieses Unentschieden an diesem Samstagabend in Ordnung, auch wenn es noch ein 3:2 für jedes der Teams hätte geben können. Doch einmal vergab FCB-Joker Eric Maxim Choupo-Moting die Führung in der Nachspielzeit, auf der anderen Seite kam der ebenfalls eingewechselte Benjamin Sesko nicht am rettenden Ulreich vorbei.

Was durch das 2:2 auch klar war: Der FC Bayern blieb damit zwar ohne Niederlage, verlor allerdings zwei Punkte auf Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself hatte bereits am Nachmittag 3:0 in Mainz gewonnen und wurde so zum alleinigen Spitzenreiter knapp vor Stuttgart.