Kane kam, sah und traf

Veni, vidi vici: Ich kam, ich sah, ich siegte, schrieb Julius Cäsar über sich und den Gallischen Krieg. Auf Harry Kane und den FC Bayern übertragen hieß es am Freitagabend im Bremer Weserstadion: Er kam, er traf, er siegte. Über ein gelungenes Debüt.

Am Ende des Arbeitstages schlurfte Harry Kane in Badelatschen durch die Mixed-Zone des Bremer Stadions, Blasenpflaster an beiden Fersen, und gab geduldig und freundlich ein TV-Interview nach dem anderem. Rund eine halbe Stunde zuvor setzte er sich mit Krämpfen auf den Rasen, kurz darauf erlöste Bayerns Trainer Thomas Tuchel den Engländer und brachte nach 83 Minuten Mathys Tel für ihn.

Die Krämpfe durfte Kane nach anstrengenden Tagen rund um seinen 100-Millionen-Euro-Wechsel haben. Mit seinem zweiten Ballkontakt bereitete er das frühe 1:0 durch Leroy Sané vor, abgeklärt sorgte er mit seinem ersten Bundesligator für die 2:0-Vorentscheidung beim am Ende deutlichen 4:0-Sieg.

Doch nicht nur das: Kane klärte auch per Kopf im eigenen Strafraum, ließ sich immer wieder tief fallen, um anspielbar zu sein, tauchte zwischendurch sogar im defensiven Mittelfeld auf und wich auf die Flügel aus. Natürlich klappte nicht alles perfekt, muss an der Abstimmung zu den Mitspielern noch gefeilt werden. Doch die ersten Eindrücke und Ansätze waren durchweg positiv. Der 30-Jährige verkörperte schon in Bremen als Stürmer all das, was den Münchner seit dem Abschied von Robert Lewandowski vor einem Jahr gefehlt hatte.

Kimmich: "Ich glaube, dass die anderen Offensivspieler sehr von Harry profitieren werden"

"Generell tut er unserem Spiel sehr gut, weil er ein Spieler ist, der sowohl mitspielen als auch vollstrecken, die anderen Spieler in Szene setzen kann", erklärte Joshua Kimmich und fügte an: "Ich glaube, dass die anderen Offensivspieler sehr von Harry profitieren werden, weil er kein Stürmer ist, der nur abnimmt und vollstreckt, sondern die anderen in Szene setzt, wie wir das bei Leroys Tor gesehen haben. Er wird den anderen mehr Raum bieten, weil sich die Gegner auf ihn fokussieren müssen aufgrund seiner sehr großen Qualität. Im Gesamtpaket wird er uns sehr guttun."

Klingt vielversprechend, muss in der Realität aber auch umgesetzt werden. "Es war ein guter Abend für mich, aber auch ein hartes Spiel", sagte der Angreifer bei DAZN. "Ich wollte mit meinem neuen Klub gut in die Saison starten, da hatte ich ein paar Schmetterlinge im Bauch. Aber auf dem Platz hat mein Instinkt übernommen, und ich habe mein Spiel gespielt." Cäsar eroberte für das Römische Reich einst Gallien. Kane hat damit begonnen, selbiges mit der Bundesliga zu tun.