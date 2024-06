Kane jubelt: "Einer der besten Treffer in der Geschichte unseres Landes"

Jude Bellingham hat die englische Nationalmannschaft mit einem Fallrückzieher tief in der Nachspielzeit vor einem Debakel im EM-Achtelfinale gerettet. Die Teamkollegen kamen im Anschluss kaum mehr aus dem Schwärmen heraus.

Die Überraschung war für die Slowakei zum Greifen nah. Jude Bellingham hatte etwas dagegen. Mit der drohenden Blamage in Form des Achtelfinal-Aus gegen den Underdog setzte der 21-Jährige beim Stand von 0:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit zu einem Fallrückzieher an, der die Three Lions in die Verlängerung retten sollte.

Als die Engländer nach den Extra-30-Minuten und dem Siegtor von Harry Kane doch noch den Viertelfinal-Einzug feierten - trotz eines weiteren schwachen, ideenlosen Auftritts - wusste eben jener Kane natürlich, bei wem er sich zu bedanken hatte: "Jude macht, was Jude macht - und das war ein unglaubliches Tor", jubelte der Bayern-Profi.

Das Tor von Bellingham habe das Turnier für England am Leben erhalten und mehr noch: "Es ist eines der besten in der Geschichte unseres Landes". Kane kam aus dem Schwärmen für seinen Teamkollegen kaum mehr heraus. "Er arbeitete so hart für das Team", so der 30-Jährige. "In den wichtigen Momenten ist er da und das ist genau das, was wir brauchen."

Für Bellingham "einer der wichtigsten Momente meiner Karriere"

Der Retter selbst blieb bescheiden. "Wir haben das Spiel gemeinsam gewonnen. Nicht ich, nicht Harry, nicht die individuellen Momente", meinte Bellingham. Gleichzeitig gab er zu: "Es ist schwierig zu verneinen, dass dies einer der wichtigsten Momente meiner Karriere ist." Auch Kane nannte den Erfolg "einen meiner besseren Siege in meiner Karriere".

In der 106. Minute musste das Star-Duo dann vom Feld, gaben aber an der Seitenlinie weiter fleißig Anweisungen an die Kollegen. Die Erklärung von Trainer Gareth Southgarte: "Sie konnten nicht mehr rennen. Darum haben sie ihre Stimmen benutzt."

Wichtiger waren zuvor natürlich das Köpfchen im Falle von Kane beziehungsweise der Fuß von Bellingham. Dessen Geniestreich brachte Declan Rice, selbst hochbegabter Fußballer und 55-maliger Nationalspieler, am BBC-Mikrofon ganz gut auf den Punkt: "Das ist verrückt, denn wenn ich das gewesen wäre, hätte ich den Ball über die Latte gejagt."