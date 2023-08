Kane in München angekommen

Am Morgen hatte es noch einigen Wirbel um seinen Flug gegeben, doch nun landete Harry Kane in München.

Der englische Nationalstürmer hatte sich am Freitagnachmittag - der kicker berichtete - per Flieger auf den Weg in die bayerische Landeshauptstadt gemacht. Am Abend um 19.07 Uhr landete eine Privatmaschine mit dem Harry Kane an Bord schließlich nach knapp anderthalb Stunden Flugzeit auf dem Flughafen Oberpfaffenhofen nahe München.

Gestartet war die Cessna vom Londoner Flughafen Stansted um 17.41 Uhr deutscher Zeit, also mit knapp einer Stunde Verspätung. Medienberichten zufolge soll Kane im dichten Londoner Verkehr festgesteckt haben.

Das Interesse am Flug war gewaltig. Per Live-Tracking verfolgten laut der Daten des Anbieters "Flightradar 24" zeitweise fast 69.000 Personen den Flug - weltweit am Freitag die am meisten verfolgte Route. Kurz vor der Landung stiegen die Zahlen deutlich an, und auch am Flughafen hatten sich einige Fans eingefunden.

Kane wiederum machte sich anschließend auf den Weg zum obligatorischen Medizincheck am Krankenhaus Barmherzige Brüder. Sollte er diesen erfolgreich absolvieren, wird er den vorbereiteten Vierjahresvertrag unterschreiben und ab diesem Zeitpunkt Spieler des FC Bayern sein.

Am Morgen noch Wirbel um den Flug

Am Freitagmorgen hatte es noch einigen Wirbel um den Flug des 30-Jährigen von London nach München gegeben. Zunächst sollen die Spurs Kane noch am ursprünglich geplanten Flug gehindert haben - Medienberichten zufolge, um "nochmals nachzuverhandeln". Ob das zutraf, ist nicht bestätigt. Fakt ist: Kanes Abflug verzögerte sich um mehrere Stunden und seine für Vormittag erwartete Ankunft damit ebenfalls.

Sollte am Freitag alles wie erhofft über die Bühne gehen, könnte Kane sogar eine Option für den Supercup am Samstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) sein. FCB-Coach Thomas Tuchel hatte auf der Pressekonferenz zur Partie noch von "ziemlich viel Konjunktiv" gesprochen.