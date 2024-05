Kane im Zeitplan - und unter Druck

Harry Kane (30) befindet sich nach seiner Rückenblockade auf dem Weg der Besserung. Kommt er mit einem Titel zum FC Bayern zurück?

Die Cargo-Shorts und das T-Shirt kann er bald wieder gegen das weiße Trikot der englischen Nationalmannschaft eintauschen. Harry Kane liegt nach kicker-Informationen voll im Zeitplan und ist nach seiner Rückenblockade auf dem Weg der Besserung, Stand jetzt steht einem rechtzeitigen Trainingsstart zur Vorbereitung mit den Three Lions nichts im Weg.

Die abschließenden zwei Bundesliga-Spiele hatte der frisch gebackene Torschützenkönig verpasst, nachdem er sich vor dem Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid (1:2) verletzt hatte und die entscheidenden Minuten des Ausscheidens von der Bank aus verfolgen musste.

Deshalb war er zum Saisonabschluss nicht mehr mit nach Sinsheim gereist und bekommt die kicker-Torjägerkanone zum Start in die neue Spielzeit überreicht.

Zufall oder Schicksal? Oder gar nichts?

Doch welches Fazit fällt nach der Debütsaison des teuersten Bundesliga-Spielers aller Zeiten? Kane hat sportlich und menschlich alle Erwartungen übertroffen, erzielte so viele Tore (36) wie kein Debütant vor ihm und begeisterte Mitspieler wie Verantwortliche auch neben dem Platz mit seiner Professionalität und Lockerheit.

Das ersehnte Ziel - einen Titel zu gewinnen - verfehlte Kane trotzdem. "Natürlich bin ich hier, um die Champions League zu gewinnen", hatte er bei seiner Vorstellung im vergangenen August gesagt. "Ich wollte meine Karriere nicht beenden, ohne dass ich neue Kulturen und Ligen kennengelernt habe."

Er hatte Tottenham und die Premier League als Torschützenkönig verlassen, hatte mit den Spurs in seinem Jahrzehnt als Profi jedoch keinen einzigen Titel geholt. Und ausgerechnet dann, als die Bayern so viel Geld wie noch nie für einen Spieler auf den Tisch gelegt hatten, blieben sie im Anschluss erstmals seit 2012 ohne Silberware. Zufall oder Schicksal? Oder gar nichts?

Der Druck steigt

Harry Kane (hier mit ManCity-Profi Phil Foden) wird England als Kapitän aufs EM-Feld führen. IMAGO/NurPhoto

In einer insgesamt unbeständigen Mannschaft lieferte Kane als einer der ganz Wenigen immerhin beständig, auch wenn gerade zum Ende der Saison vornehmlich Elfmetertore hinzukamen. Gerade in beiden Viertelfinal-Spielen gegen seinen einstigen Erzrivalen Arsenal zeigte der 30-Jährige seine Extraklasse als Verbindungs- und Aufbauspieler, trug seinen Teil zum Erreichen des Halbfinals bei.

Der Druck wird sich trotzdem automatisch erhöhen zum Start in die neue Saison, wenn nicht nur der FC Bayern, sondern auch Kane zurückschlagen will nach einem enttäuschenden Jahr. Oder kehrt er sogar mit einem Erfolgserlebnis an die Säbener Straße zurück?

2021 hatte er mit den Three Lions im Wembley Stadium am EM-Titel geschnuppert, im Elfmeterschießen gegen Italien jedoch den Kürzeren gezogen. Anderthalb Jahre später in Katar war ausgerechnet er es, der als sonst so sicherer Elfmeterschütze im Viertelfinale gegen Frankreich die Chance zum 2:2 vom Punkt vergab. England schied aus - und schielt in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) wieder aufs Finale. Dann mit einem besseren Ausgang für Kane. Vielleicht.

