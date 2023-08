Am Morgen gab es noch einigen Wirbel um seinen Flug, doch nun ist Harry Kane im Anflug auf München .

Der englische Nationalstürmer hat sich am Freitagnachmittag nach kicker-Informationen per Flieger auf den Weg in die bayerische Landeshauptstadt gemacht. Beim FC Bayern wird er nach der Landung den medizinischen Check absolvieren. Sollte er diesen erfolgreich absolvieren, wird er den vorbereiteten Vierjahresvertrag unterschreiben und ab diesem Zeitpunkt Spieler des FC Bayern sein.

Am Morgen noch Wirbel um den Flug

Am Freitagmorgen hatte es noch einigen Wirbel um den Flug des 30-Jährigen von London nach München gegeben. Zunächst haben die Spurs Kane noch am ursprünglich geplanten Flug gehindert. So verzögerte sich die bereits für Vormittag erwartete Ankunft Kanes um mehrere Stunden.

Sollte am Freitag noch alles wie erhofft über die Bühne gehen, könnte Kane sogar eine Option für den Supercup am Samstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) sein. FCB-Coach Thomas Tuchel hatte auf der Pressekonferenz zur Partie noch von "ziemlich vielen Konjunktiven gesprochen".