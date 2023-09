Kane feiert mit dem FC Bayern auf dem Oktoberfest

Zum ersten Mal war Harry Kane am Sonntag mit dem FC Bayern auf dem Oktoberfest. Einem Tag zuvor hatte er noch drei Tore geschossen.

Harry Kane war von seinem Erfolg offenbar selbst ziemlich begeistert. Dreimal hatte der Fußballer des FC Bayern München im Spiel gegen den VfL Bochum getroffen. Als Andenken nahm er deshalb sogar den Ball mit nach Hause!

"Ich bin stolz, das ist ein besonderer Tag", sagte er später. "Mein erster Dreierpack für den FC Bayern, und das auch noch vor unseren Fans - so müssen wir weitermachen."

Zuerst aber konnten die Spieler ihren 7:0 Erfolg ein bisschen feiern. Das Team war am Sonntag auf dem Oktoberfest zu Gast. So macht es die Mannschaft in der Regel jedes Jahr.

Für Harry Kane war es der erste Team-Besuch auf dem bekannten Volksfest. Denn der Mann aus England war erst im vergangenen Monat zum FC Bayern gewechselt. "Ich will so viel wie möglich von dem Fest aufsaugen", erklärte er deshalb.