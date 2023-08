Kane erhöht Bayern-Chancen "massiv" - Trio auf der Kippe

Vor dem Ligastart in Bremen bleiben für Bayern-Trainer Thomas Tuchel noch ein paar Fragezeichen. Bei Harry Kane wohl kaum.

Der morgige Freitag wird für Harry Kane mit ziemlicher Sicherheit nicht ganz so absurd ablaufen wie vor einer Woche, als er erst in London zum Flughafen fuhr, dann nicht fliegen durfte, dann doch … Und schließlich am Abend in München landete, den Medizincheck absolvierte, einen Vertrag bis 2027 unterschrieb und weit nach Mitternacht noch aushaltenden Fans an der Säbener Straße zuwinken durfte.

Nun hat der Bundesliga-Rekordtransfer eine volle Trainingswoche hinter sich und von Thomas Tuchel ja ohnehin schon direkt im Anschluss an den verlorenen Supercup gegen Leipzig (0:3) eine Einsatzgarantie erhalten. Diese nahm der Trainer am Donnerstag nicht zurück, im Gegenteil: Noch umfänglicher hätte Tuchel seine neue Nummer 9 gar nicht loben können.

Angesprochen auf den "Harry-Kane-Effekt" und die mögliche Sorge, dass dieser bei einer erneuten Niederlage schon verpuffen könnte, entgegnete Tuchel: "Der Harry-Kane-Effekt wird nicht verpuffen, der Harry-Kane-Effekt wirkt auf so vielen Ebenen; in der Wirkung in der Kabine, in der Wirkung auf dem Platz, in der Wirkung seiner Persönlichkeit, seiner Professionalität, seiner Selbstverständlichkeit. Wie bescheiden er trainiert, wie fleißig er trainiert, wie er am Tag nach dem Spiel, nach so einer Niederlage auftritt."

Doch damit nicht genug. Kane, erzählte Tuchel weiter, "ist der Erste auf dem Trainingsplatz, trainiert ganz normal mit den Reservisten, kein Murren, im Gegenteil: Er ist derjenige, der da vorangeht, der Lust hat auf Training. Das ist das, was einen wirklich begeistern kann und was dann auch den Marktwert ausmacht, zu den Toren und zu dem, was offensichtlich ist. Das macht Harry und die großen Persönlichkeiten im Sport aus. Und das ist er zu 100 Prozent, und deshalb gibt’s den Effekt, deshalb erhöht er unsere Chancen, morgen zu gewinnen, massiv."

Müller vor Bremen-Spiel wieder fit

Dass die Bayern auch trotz Kane "höchstwahrscheinlich" nicht jedes Spiel gewinnen werden, ist dem Trainer bewusst. "Und trotzdem wird es wirken, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Deshalb habe ich mich zu 100 Prozent dazu committed und dafür gekämpft. Alles, was ich bisher sehe, wahrnehme und spüre, bestätigt mich. Ich bin sehr sicher, dass er unsere Spieler, die um ihn herumspielen, besser machen wird." Und Ende der Eloge.

Ach ja: Thomas Müller wird in Bremen übrigens wieder dabei sein, der Routinier hat seine Hüftbeschwerden überwunden und in den letzten anderthalb Wochen normal mit der Mannschaft trainiert. "Ein bisschen fraglich" sind dagegen die Einsätze von Bouna Sarr, Serge Gnabry und Noussair Mazraoui, die sich mit Wehwehchen rumschlagen.