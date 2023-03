Kane drückt dem Spektakel den Stempel auf: Oilers siegen im Duell Draisaitl gegen Grubauer

Im engen Rennen um die Play-offs in der Pacific Division der NHL fuhr Edmonton in Seattle einen wichtigen Sieg ein. Oilers-Star Leon Draisaitl stand im Duell mit Kraken-Goalie Philipp Grubauer etwas im Schatten von Evander Kane, hatte aber dennoch starke Momente.

Was für ein wichtiger Sieg mit Blick auf die Play-offs für Edmonton, das sich in einem Zehn-Tore-Spektakel mit 6:4 in Seattle durchsetzte und in der Western Conference den Vorsprung auf die siebtplatzierten Kraken auf drei Punkte ausbauen konnte.

Einen maximalen Anteil hatte Evander Kane, der schon nach zwei Minuten für einen perfekten Start der Kanadier sorgte. Kane war es auch, der das zweite Drittel wieder mit einem Blitzstart der Gäste eröffnete, denn in der 21. Minute gelang ihm das zwischenzeitliche 3:1.

Seattle meldet sich immer wieder zurück, kassierte aber in der 51. Minute das vorentscheidende 5:3. Wieder war es Kane, der diesmal einen genialen Rückhandpass über zwei Linien von Leon Draisaitl mit einem Schuss in den Winkel zu seinem dritten Treffer nutzte.

Einen Dreierpack steuerte auch Draisaitl bei - allerdings bei den Assists. Für den Kölner waren es die Torvorlagen Nummer 58 bis 60 in dieser Spielzeit. Sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid brachte es auf ein Tor und zwei Assists und schraubte sein Konto in der Scorerwertung auf 134 hoch. Damit liegt er unangefochten vor Draisaitl (104).

Gebrauchter Tag für Grubauer

Grubauer erlebte im Duell mit Draisaitl einen gebrauchten Tag im Tor der Kraken. Der deutsche Torwart stand von Beginn an auf dem Eis, parierte sieben der zehn Schüsse auf sein Gehäuse und musste nach 26:30 Minuten beim Stand von 3:2 für die Oilers mit Krankheitssymptomen vom Eis. Für ihn kam Martin Jones, der ebenfalls drei Tore kassierte.