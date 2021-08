Kane bricht sein Schweigen - Guardiola bestätigt Interesse

Was wird aus Harry Kane? Nach Tagen der Spekulationen hat sich Tottenhams wechselwilliger Torjäger erstmals zu seiner delikaten Situation geäußert.

Harry Kane (28) ist weiterhin Spieler der Tottenham Hotspur, an diesem Samstag will er sich bei seinem langjährigen Klub auch endlich wieder blicken lassen. Dass sich die Lage damit beruhigt, darf aber bezweifelt werden.

Am vergangenen Montag war Kane anders als von den Spurs erwartet nicht am Trainingsgelände aufgetaucht, sondern hatte stattdessen seinen Urlaub auf den Bahamas fortgesetzt, ehe er nach Florida weiterreiste.

Kane will "wie geplant" am Samstag zu den Spurs zurückkehren - die sind verblüfft

Die Situation schien klar: Nahezu alle englischen Medien berichteten einhellig, dass Kane seinen Wechsel zu Manchester City erzwingen wolle und weiterhin von einem "Gentleman's Agreement" mit Klubboss Daniel Levy ausgehe, wonach er die Spurs in diesem Sommer verlassen dürfe.

Am Freitag nun brach Kane sein Schweigen und widersprach. "Ich möchte klarstellen, dass ich mich niemals weigern würde und mich niemals geweigert habe, am Training teilzunehmen", schrieb er bei Twitter. "Ich werde morgen zum Klub zurückkehren - wie geplant."

Die Spurs, so heißt es etwa beim "Guardian", hätten diesen Tweet verblüfft zur Kenntnis genommen; ihrer Ansicht nach sei klar abgesprochen gewesen, dass Kane am vergangenen Montag hätte zurückkehren müssen.

Guardiola: Wenn Tottenham nicht verhandeln wolle, sei die Sache "erledigt"

Die Lage bleibt verzwickt: für Kane, der trotz aller Tore bei einigen Spurs-Fans inzwischen unten durch ist und am Freitag erklärte, wie sehr ihn Kommentare schmerzten, "die meine Professionalität infrage stellen"; und für die Spurs, die Kane zu ihren gewünschten Konditionen wohl nur innerhalb der Liga verkaufen können - was Levy eigentlich ablehnt - oder alternativ auf Erfüllung des bis 2024 gültigen Vertrags pochen müssen und damit ihren wichtigsten Spieler vor den Kopf stoßen würden.

Manchester City kann sich all das erst einmal in Ruhe anschauen. Der englische Meister gilt schon lange als Kanes wahrscheinlichster nächster Arbeitgeber, am Freitag machte Pep Guardiola das Interesse öffentlich. "Wir sind an ihm interessiert", bestätigte der Trainer. "Aber wenn Tottenham nicht verhandeln will, gibt es nicht mehr zu sagen." Dann sei die Sache "erledigt".

Offenbar ist ManCity aber bereit, nach Jack Grealish noch einen weiteren Sommertransfer mit einer Ablöse weit über 100 Millionen Euro zu tätigen (während Lionel Messi kein Thema ist). Grealish, Kanes Teamkollege in der englischen Nationalmannschaft, war am Donnerstag für umgerechnet 118 Millionen Euro von Aston Villa gekommen. Der große Unterschied zur Causa Kane: Er hatte eine Ausstiegsklausel, Verhandlungen zwischen den Klubs waren also unnötig.