Kandidat Neuendorf schlägt Celia Sasic als DFB-Vizepräsidentin vor

Wenige Tage vor dem DFB-Bundestag am 11. März in Bonn nehmen die Führungsteams der beiden Präsidentschaftskandidaten Bernd Neuendorf und Peter Peters weiter Gestalt an. Neuendorf schlägt Celia Sasic als Vizepräsidenten Diversität vor, der bayerische Fußballverband will nun doch Silke Sinning nominieren.

DFB-Präsidentschaftskandidat Bernd Neuendorf hat Celia Sasic als DFB-Vizepräsidentin vorgeschlagen. imago images/Hartenfelser