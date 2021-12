Kandidat Neuendorf: "Es wird einen kulturellen Wandel geben"

Bernd Neuendorf ist der Favorit bei der Wahl zum neuen DFB-Präsidenten. Gegenüber dem kicker bezog er nun auch Stellung zu diversen Reizthemen wie der Führungskrise beim DFB oder aber auch den heiklen Verhandlungen eines neuen Grundlagenvertrags zwischen DFB und DFL.

Als der Name Bernd Neuendorf im vergangenen Herbst erstmals im Zusammenhang mit der Kandidatur ums höchste Amt im deutschen Fußball öffentlich diskutiert wurde, ging es den allermeisten so wie Oliver Bierhoff. "Ich kenne ihn nicht", räumte der DFB-Direktor für den Bereich Nationalmannschaften und Akademie freimütig ein. Inzwischen hat sich das natürlich längst geändert, und die Anzeichen haben sich verdichtet, dass Neuendorf ab dem kommenden Frühjahr als Bierhoffs oberster Vorgesetzter firmieren wird.

Bei der Wahl zum DFB-Präsidenten auf dem anstehenden Bundestag am 11. März 2022 in Frankfurt weiß Neuendorf, seit 2019 Präsident des Fußballverbands Mittelrhein, die Vertreter der fünf Regional- und 21 Landesverbände hinter sich - und geht damit als klarer Favorit ins Rennen gegen seinen nach jetzigen Stand einzigen Mitbewerber Peter Peters.

Das erste große Interview nach seiner Kandidatur hat Neuendorf nun dem kicker (Printausgabe am Montag) gewährt. Darin erklärt der 60-Jährige, einst Sprecher der SPD unter dem Vorsitzenden Gerhard Schröder, sein Programm für die nächsten Jahre und nimmt zu diversen Reizthemen Stellung: Von der Führungskrise des DFB über den Umgang mit WM-Gastgeber Katar, seine Beziehung zum Rivalen Peters und dem umstrittenen Multifunktionär Dr. Rainer Koch bis hin zu den bevorstehenden, heiklen Verhandlungen eines neuen Grundlagenvertrags zwischen DFB und DFL, der ab Sommer 2023 greifen wird.

Will neue Ideen einbringen: Bernd Neuendorf. dpa

"Verheerendes" Erscheinungsbild

Als "verheerend" bezeichnet Neuendorf das Erscheinungsbild der DFB-Führung speziell in Zeiten der Corona-Krise. "In einer für viele Vereine existenziellen Lage erlebten wir den Höhepunkt der Auseinandersetzungen an der Spitze des Verbandes. Das Image des DFB hat insbesondere in dieser Zeit extrem gelitten." Weshalb für ihn eine Botschaft über allem anderen stehe: "Im DFB hat man sich viel zu lange mit sich selbst beschäftigt. Wir rücken den Fußball wieder in den Mittelpunkt!"

Konkret inhaltlich ansetzen will Neuendorf an der Basis: Der DFB sei gefordert, aktiv mit dafür zu sorgen, den Vereinen zum einen wieder einen größeren Zulauf an Aktiven und Mitarbeitern zu bescheren. Und zum anderen dezidierte Ausbildungsinhalte, speziell im Kinderfußball, wirklich flächendeckend zu vermitteln: "Da reicht kein Rundschreiben an 24.500 Vereine, hier müssen wir deutlich aktiver werden", betont Neuendorf und will "regelmäßig vom DFB organisierte Workshops oder Arbeitstagungen einführen, bei denen eine Standortbestimmung in Sachen Amateurfußball vorgenommen wird."

Wir müssen die Repräsentanz von Frauen stärken Bernd Neuendorf

Dringliche Themen nicht auf die lange Bank zu schieben, lautet Neuendorfs genereller Anspruch - auch in puncto Diversität: "Wir müssen insbesondere die Repräsentanz von Frauen in unseren Gremien stärken. Deshalb will ich zum Bundestag die Erweiterung des Präsidiums um eine Vizepräsidentin vorschlagen, die sich federführend um die Themen Diversität und Gleichstellung kümmern soll."

Für den Fall seiner Wahl kündigt er zudem die Einberufung einer Strukturkommission an, "die sich unter anderem mit diesen Themen befasst". Und: "Ich sage ganz klar: Es darf nicht nur ein Gutachten erstellt werden, das dann in der Schublade verschwindet. Es muss Ergebnisse geben und zu Änderungen kommen."

Auf die Fraueninitiative um Katja Kraus und Almuth Schult, die sich zuletzt hörbar frustriert darüber geäußert hatten, dass Neuendorfs Wahl praktisch schon ausgemachte Sache sei, will er Anfang kommenden Jahres nun proaktiv zugehen: "Ich habe keine Berührungsängste, sondern bin an einem ernsthaften Austausch interessiert."

Ich denke, dass die Zuwendungen an die Amateure anpassungsbedürftig sind. Bernd Neuendorf

Das Credo "Man muss zusammenführen und nicht spalten" soll ohnehin stilbildend werden für Neuendorfs angestrebte Präsidentschaft: "Meine Kandidatur ist ein Angebot für einen neuen Weg des Respekts und des Miteinanders. Es soll und wird einen kulturellen Wandel an der Spitze des Verbandes geben, wenn der Bundestag mich wählen sollte."

Im Gespräch: Bernd Neuendorf mit den kicker-Redakteuren Michael Ebert (li.) und Thiemo Müller (re.) dpa

Weshalb Neuendorf auch im Verhältnis zwischen Amateuren und Profis unbedingt die gemeinsamen Standpunkte herausstreichen will: 50+1-Regelung, Super-League, WM-Zyklus - in all solchen Grundsatzfragen "sind sich DFB und DFL einig". Auf Neuendorf "wirkt der viel beschworene Gegensatz zwischen Profis und Amateuren manchmal etwas bemüht".

Auch mit Blick auf die 2022 anstehenden Verhandlungen um einen neuen Grundlagenvertrag sei er "optimistisch, dass es gute Ergebnisse gibt, die für alle gesichtswahrend sind." Auf unkomplizierte Verhandlungen dürfen sich die Profi-Vertreter um die künftige DFL-Chefin Donata Hopfen dennoch nicht einstellen: "Ich denke schon, dass die Zuwendungen an die Amateure anpassungsbedürftig sind."

Zudem benennt Neuendorf klare Vorstellungen von der Kompetenzverteilung zwischen dem DFB-Präsidium und der Geschäftsführung des ab 1. Januar in eine GmbH & Co. KG ausgelagerten Wirtschaftsbetriebs: "Die vom Bundestag demokratisch gewählten Repräsentanten des Verbandes legen die Leitlinien und sportpolitischen Grundsatzfragen fest. Ich werde strikt darauf achten. Die Geschäftsführung mit ihrem Know-how ist dann für die optimale Ausgestaltung und Umsetzung zuständig."

Michael Ebert/Thiemo Müller

