Kanadier Owen Klassen komplettiert Löwen-Kader

Am kommenden Montag startet für die Basketball Löwen Braunschweig das Training. Wenige Tage vorher verpflichten sie den letzten fehlenden Mann: Center Owen Klassen.

Die Löwen Braunschweig haben ihren Kader nun komplettiert: Owen Klassen kommt aus dem französischen LNB Pro A. Dort spielte er für Boulazac Basket Dordogne. Für diesen kam er vergangene Spielzeit aufgrund von zwei Verletzungen (Hüfte sowie Hand) nur 18-mal zum Einsatz. Somit konnte er den Abstieg des Klubs in die zweite Liga nicht verhindern. Am Montag gab Braunschweig die Verpflichtung bekannt: Der 2,08 Meter große kanadische Nationalspieler unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Der 29-Jährige Klassen spielt als Center, genau diese Position mussten die Löwen noch besetzen. "Owen ist ein sehr erfahrener und professioneller Spieler, der physisch spielt und eine starke Präsenz in der Zone hat. Er ist als Typ nicht unbedingt laut, sondern geht eher mit gutem Beispiel durch seine professionelle Einstellung und Leistung voran. Er ist zudem ein starker Rebounder und guter Pick-and-Roll-Spieler, der uns auch in der Verteidigung Stabilität geben wird", wird Braunschweig-Coach Jesús Ramírez in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Klassen ist sich seiner Rolle bewusst

Klassen meint, es sei nie einfach, nach einer Verletzung zurückzukommen und doch wäre es ihm ziemlich gut gelungen. Er sei glücklich, bald in der BBL auf dem Parkett zu stehen und bei Braunschweig in gewisser Weise ein Anführer für den jungen Kader seines neuen Teams zu sein: "Ich weiß, dass ich der älteste und erfahrenste Spieler im Team bin, auch wenn ich das nicht gerne sage oder höre. Aber ich freue mich darauf, eine Art Führungsrolle innerhalb der Mannschaft zu übernehmen. Ich weiß, was es heißt, unseren Job professionell auszuüben und will nicht nur mit meinen Leistungen positiv zu einem guten Teamverhalten, vor allem in Bezug auf die Arbeitseinstellung, beitragen."

Am Montag beginnt der offizielle Trainingsauftakt der Mannschaft. Das erste BBL-Match für die Basketball Löwen Braunschweig findet am 26. September gegen die Fraport Skyliners statt (15 Uhr).