Larin früh, Adekugbe spät: Kanada distanziert USA und träumt von der zweiten WM-Teilnahme

Am Sonntagabend besiegten die Kanadier die USA in der Quali der CONCACAF - und träumen von der zweiten WM-Teilnahme.

Kanada hat in der WM-Qualifikation das Ticket für Katar weiter fest im Visier. Im CONCACAF-Spitzenspiel gewann der Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten USA mit 2:0 und hat nun 22 Punkte auf dem Konto. Die USA bleiben mit 18 Punkten auf Rang zwei vor Mexiko, das in der Nacht zu Montag auf Costa Rica trifft.

Larin mit Rekordtor

Mit dem Erfolg tankte Kanada viel Selbstvertrauen auf dem Weg zur ersten WM-Teilnahme seit 1986, vier Spiele stehen für den Spitzenreiter noch aus. Bei Minusgraden in Hamilton/Ontario traf Besiktas-Stürmer Larin (7.) früh für die Gastgeber. Für Larin war es das 23. Tor im 47. Länderspiel, der 26-Jährige avancierte damit zum alleinigen Rekordtorschützen der kanadischen Auswahl. Adekugbe (90.+5) erhöhte kurz vor Schluss, als er einen Befreiungsschlag aufnahm und seinen Sololauf mit dem zweiten Treffer der Herdman-Elf krönte.

Keeper Borjan pariert Kopfball von McKennie

Die USA, mit den beiden Bundesliga-Profis Adams (RB Leipzig) und Richards (TSG Hoffenheim) in der Anfangsformation, hatten in der 48. Minute nach einer Ecke eine Großchance zum Ausgleich, doch Ex-Schalker McKennie scheiterte mit einem Kopfball am hervorragend aufgelegten kanadischen Keeper Borjan. In der Schlussphase wurde der Neu-Augsburger Pepi eingewechselt, doch auch das Nachwuchstalent konnte keine Wende mehr herbeiführen für die Mannschaft von Trainer Gregg Berhalter.

WM-Debüt 1986 in Mexiko mit bitteren Erfahrungen

Bisher haben sich die Kanadier erst einmal für eine WM-Endrunde qualifizieren können: 1986 schafften es die Ahornblätter nach Mexiko, schieden dort allerdings punktlos und mit 0:5 Toren in der Gruppe mit Frankreich, Ungarn und der Sowjetunion aus.