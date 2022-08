Overtime-Krimi: Kanada zum 19. Mal U-20-Weltmeister

Kanadas Eishockey-Junioren haben es spannend gemacht, sich nach Overtime aber zum 19. Mal den Titel bei der U-20-WM gesichert.

Eishockey-Party in Kanada. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

In Edmonton setzten sich die Gastgeber im Endspiel mit 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung gegen Finnland durch. Kent Johnson vom NHL-Team Columbus Blue Jackets schoss die Kanadier mit seinem Treffer in der Overtime zum Sieg. Kanada hatte zuvor eine 2:0-Führung verspielt, Finnland sich im dritten Drittel in die Verlängerung gerettet.

Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter war im Viertelfinale gegen Finnland (2:5) ausgeschieden. Dennoch könne man "sehr stolz sein auf die Leistung", sagte Abstreiter: "Das war eine riesige Teamleistung, und auch der Glaube an größere Dinge war da. Das ist sehr wichtig für die Zukunft."