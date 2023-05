Kampls Versprechen: "Wir ziehen es durch""

Nach dem zweiten Sieg in Freiburg zeigte sich Matchwinner Kevin Kampl gut gelaunt - und gab schon einmal vollmundig die Marschroute für die kommenden Wochen vor. Seinen Siegtreffer widmete er einem besonderen Menschen.

Für uns war es "eine Big Week", stellte Timo Werner nach dem 1:0-Sieg in Freiburg bei DAZN fest und lobte ausgiebig seine Mitspieler. Man habe gewusst, dass man beide Spiele in Freiburg gewinnen musste, um die eigenen Saisonziele noch erreichen zu können. Das Ziel wurde erreicht. "Es war eine sehr gute Woche", stellte Werner fest und fügte an: "Man kann nur stolz sein."

Im Gegensatz zur Pokal-Gala am Dienstag war es diesmal aber ein hartes Stück Arbeit, das die Sachsen verrichten mussten - und das hatte einen Grund, wie Werner erläuterte. "Im Pokal haben wir die ersten Chancen, die wir hatten, gemacht. Heute ist uns das nicht gelungen", sagte der Nationalstürmer und betonte: "Es kann nicht immer jeder Schuss ein Treffer sein. Manchmal muss man sich durchbeißen und bis zum Ende kämpfen."

Genau das habe man getan - und schloss so einen "goldene Woche", wie Matchwinner Kevin Kampl die vergangenen Tage bezeichnete erfolgreich ab. "Unser oberstes Ziel ist die Champions League", verriet der Slowene: "Das waren heute Big Points. Hätten wir verloren, wäre Freiburg fünf Punkte weg." Kampl war auch gut informiert über die Ergebnisse auf den anderen Plätzen, so wusste er unmittelbar nach Abpfiff von Union Berlins 0:1-Niederlage beim FC Augsburg. "Union hat auch verloren und wir sind wieder Dritter."

Rückenwind für RB und Kampl

Dort will man nun auch bleiben. "Wir werden versuchen, die maximale Ausbeute zu holen", versprach Kampl: "Wir haben drei Siege in Folge und wieder Rückenwind". Leipzig könne mit breiter Brust in die letzten Spiele gehen, muss sich aber auch in Acht nehmen, denn "wir wissen, dass wir abrutschen können, wenn wir nur ein paar Prozent weniger geben", warnte Kampl und versprach: "Wir ziehen es durch. Wir gehen in die Champions League - da wo wir hingehören. Dafür werden wir alles raushauen und uns am Ende des Jahres vielleicht auch noch mit dem DFB-Pokal krönen."

Rückenwind dürfte dem Mittelfeldmann auch sein am Ende entscheidender Siegtreffer gegeben haben. Das Tor widmete der 32-Jährige seinem Sohn, der am Freitag seinen Geburtstag ohne seinen Vater feiern musste. "Mein Sohn ist gestern fünf Jahre alt geworden und ich konnte das zweite Jahr in Folge nicht bei ihm sein. Ich hoffe, dass er es gesehen hat, das Tor war auch für ihn."