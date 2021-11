Kampl: "Wir müssen den Aufwind mitnehmen"

Nach der Rückkehr der meisten Nationalspieler herrschte am Mittwoch auf dem Leipziger Trainingsplatz wieder mächtig Betrieb. Einzig Mittelfeldspieler Tyler Adams wird erst am Donnerstag zurückerwartet.

Der US-Amerikaner hatte in den WM-Qualifikationsspielen gegen Mexiko (2:0) und in Jamaika (1:1) seine Mannschaft als Kapitän angeführt, spielte jeweils 90 Minuten durch. Josko Gvardiol (Fußprellung), Amadou Haidara (Sprunggelenk), Dominik Szoboszlai, Konrad Laimer und Yussuf Poulsen (alle muskuläre Probleme) trainierten allerdings nur individuell, der Langzeitverletzte Marcel Halstenberg absolvierte unter dem Beifall der etwa 150 Fans ein paar Laufrunden.

Dagegen sind Willi Orban und Lukas Klostermann, die zuletzt wegen Muskelverletzungen aussetzen mussten, wieder voll im Mannschaftstraining und kommen damit zumindest für einen Kaderplatz am Samstag in Hoffenheim in Frage.

"Der Sieg gegen Dortmund war sehr wichtig, wir müssen den Aufwind der letzten Spiele mitnehmen", fordert Kevin Kampl. Der 31-jährige Routinier, der schon vor drei Jahren aus der slowenischen Nationalmannschaft zurückgetreten ist, zählt zur kleinen Gruppe, die in der Länderspielpause Kräfte sammeln konnte. Daher dürfte er auch am Samstag von Anfang an zum Einsatz kommen. Nach dem Stotterstart sieht Kampl die eigenen Reihen inzwischen auf einem guten Weg, dies würde auch die zuletzt sieben ungeschlagenen Bundesligaspiele belegen. "Wir hatten eine positive Entwicklung in den letzten Spielen. Man sieht, dass wir uns immer besser zurecht finden in dem Spielstil, den der Trainer sehen will."