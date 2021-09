Kampl: "Das tut mir natürlich leid"

Es mag einfach weiterhin nicht so recht klappen für RB Leipzig, wenn der Gegner FC Bayern München heißt - und das, obwohl die Sachsen wie auch dieses Mal beim 1:4 oft gut mithalten. Warum es nichts wurde, hatte auch mit Kevin Kampl zu tun.

Elfmal hat es den Bundesliga-Vergleich zwischen Bayern München und Herausforderer RB Leipzig inzwischen bereits gegeben - und sechsmal hat der deutsche Rekordmeister gewonnen (vier Remis, nur ein Sieg für die Sachsen). Das alte Lied aus sächsischer Sicht ist also an diesem Samstag beim 1:4 mit einer weiteren Strophe versehen worden - genauso das alte Lied, dass der aktuelle Vizemeister in diesen Partien oft sehr gut mithält mit dem Top-Klub von der Isar, doch eben am Ende auch regelmäßig den Kürzeren zieht.



Die Gründe sind stets ähnlich, so auch an diesem Samstag: Die Leipziger haben sich mit viel Biss gegen den FCB gewehrt, haben selbst offensiv viel probiert. Doch die Kaltschnäuzigkeit und Zielsicherheit im Angriff haben ebenso gefehlt wie in den entscheidenden Momenten die Cleverness in der Defensive, die eine Münchner Abwehr über weite Strecken an den Tag gelegt hat.

"Einfach bitter"

Pech und Glück haben zudem eine Rolle gespielt, gerade am Anfang des Spiels. Denn während ein Handspiel von Thomas Müller in der 2. Spielminute nicht zu einem Elfmeterpfiff geführt hat (der VAR bzw. Schiedsrichter Deniz Aytekin hätte sich die Szene aber durchaus mal anschauen dürfen), hat Kevin Kampl in Minute 10 ebenfalls ein Handspiel begangen - und hier ist das Elfmetertor von Robert Lewandowski die Folge gewesen. Kampls Worte im Anschluss im Gespräch mit "Sky": "Im ersten Moment kommt der Ball gerade auf mich zu - und dann habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen nach innen geht. Ich versuche dann einfach, weil ich wusste, dass hinter mir auch noch jemand ist (Leon Goretzka; Anm. d. Red.), hinzukommen und den Ball zu klären."

Und das alles an einem Abend, an dem RB auch gut reingekommen und stark mitgehalten hat. "Am Ende ist es einfach bitter, weil du schon nach zehn Minuten hinterherläufst", so Kampl weiter, der für den Elfmeter auch die Schuld auf sich nimmt: "Das tut mir natürlich leid für die Mannschaft."



"Wir hatten nicht den Start, den wir wollten"

Zumal seine Mannschaft im erst vierten Bundesliga-Spiel in dieser Saison schon die dritte Pleite hinnehmen musste. Zum Vergleich: In der Vorsaison noch unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann, der als neuer Bayern-Coach vor diesem Spiel von den Rängen ausgepfiffen worden war, hat es die dritte Niederlage erst am 18. Spieltag gegeben (2:3 in Mainz; am Ende sind es sieben Pleiten gewesen).



Von einer handfesten Krise will man aber bei den Leipzigern Abstand nehmen, was die Analyse von Trainer Jesse Marsch unterstreicht: "Bayern hat eine Menge Qualität und ist eine super Mannschaft. Das haben sie heute gezeigt. Wir haben nicht schlecht gespielt, haben viel investiert und viel gegeben. Das hat unseren Fans gezeigt, dass die Gruppe alles gibt. Gegen Bayern ist es aber immer schwierig. Mit ein wenig mehr Spielglück kann es anders laufen. Wir haben eine gute Gruppe. Wir müssen schnell lernen, am Mittwoch kommt Manchester City."

Sicher ist aber auch: "Wir hatten nicht den Start, den wir wollten." Doch genau deswegen müssen man nun als Einheit "positiv und ruhig bleiben und weiter miteinander arbeiten".