"Kampfbetont und zäh" gegen das Vorbild: Kostmann will es Magath nachmachen

Gelöst aufspielen, aber physisch robust dagegenhalten - so will Arminia Bielefeld die Aufgabe gegen Hertha BSC angehen. Und dabei nicht groß rechnen, wie groß die Chancen im Abstiegskampf sind.

26 021 Zuschauer, so kündigte es der Klub am Donnerstag an, werden am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der ausverkauften Schüco-Arena Zeugen sein, wenn es für die Bielefelder zum vielleicht vorentscheidenden Schlagabtausch mit dem Abstiegs-Konkurrenten Hertha BSC kommt.

Dessen Coach nimmt der neue Bielefelder Cheftrainer Marco Kostmann ein wenig zum Vorbild für das, was sein Gegenüber an Prozessen in seiner Mannschaft in Gang setzte: "Die Herthaner haben unter Felix Magath gezeigt, dass sie hohen Aufwand betreiben wollen und auch können." So hätten sie sich ihre Punkte erarbeitet. "Da müssen wir gegenhalten. Das wird ein kampfbetontes und zähes Spiel."

Kostmann: "Ich sehe eine gelöste Mannschaft, die miteinander Fußball spielen möchte"

Zunächst aber stand die Aufarbeitung der 1:3-Niederlage in Köln auf dem Programm. "Spielentscheidend ist das, was im Strafraum passiert. Und da waren wir in Köln zweimal nicht gut", erinnerte Kostmann noch einmal an die unnötigen, durch eigene Fehler begünstigten Treffer zum 0:1 und 0:2. "Das haben wir besprochen und nochmal trainiert. Wenige Gegentore sind der Schlüssel, das war in der Vorsaison auch so."

Der vom Torwarttrainer in die höchste Position gehievte 56-Jährige sah trotz der Negativerlebnisse keinen Grund, den nach dem Abpfiff in Köln sichtlich deprimierten Keeper Stefan Ortega Moreno gesondert in Augenschein nehmen zu müssen. "Ich muss ihn nicht aufbauen, er ist stark genug. Er hat ausgedrückt, wie es vielen von uns ging. Es geht auch darum, uns wieder aufzurichten und in einen Zustand zu kommen, der uns optimistisch ins nächste Spiel bringt." Das sei im Laufe dieser Trainingswoche gelungen: "Ich sehe eine gelöste Mannschaft, die miteinander Fußball spielen möchte, die aber auch weiß und verinnerlicht hat, dass es nur klappt, wenn man physisch dagegenhält und alles gemeinsam auf dem Platz lässt."

Kostmann: "Ich glaube, wir können besser Fußball spielen als rechnen"

Nicht viel auf Tabelle oder Zwischenstände will man schauen, auch die gewohnten Abläufe rund um das Spiel werden die gleichen bleiben. Kostmann: "Ich glaube wir können besser Fußball spielen als rechnen, deshalb konzentrieren wir uns auf unsere Aufgabe auf dem Platz. Natürlich schauen wir auch, wie die anderen gespielt haben. Aber damit sich Rechenspiele lohnen, müssen wir erst auf dem Platz liefern."

Dass mit Fabian Kunze (Hannover 96) und Joakim Nilsson (St. Louis City FC) in dieser Woche die ersten Abgänge durchsickerten, betrachtet Arminias Trainer nicht als Störfaktor. "Am Saisonende tauchen natürlich immer Begehrlichkeiten anderer Vereine auf. Es wäre ja auch ein schlechtes Zeichen, wenn sich niemand für unsere Spieler interessieren würde! Unsere Jungs bleiben aber cool und wirken sehr fokussiert."

Gegen die Hauptstädter werden nach ihren Kopfverletzungen Fabian Klos und Cedric Brunner weiterhin fehlen, ebenso der am Knie lädierte Bryan Lasme. Jacob Laursen (nach Oberschenkelzerrung) meldet sich dagegen aus dem Krankenstand zurück ist damit als Linksverteidiger sogar ein Anwärter auf die Startelf.