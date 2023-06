Kampfansage von Jonsdottir: "Wir werden noch besser sein"

Der VfL Wolfsburg steht nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit nur einem statt drei Titeln da. Das ändert aber nichts am Selbstbewusstsein des Teams.

Aus Eindhoven berichten Paul Bartmuß, Jim Decker, Annika Fröhlich und Susanne Müller

Tommy Stroot ging ins Risiko - und wurde anfangs belohnt. Ewa Pajor kannte beim VfL Wolfsburg bisher eigentlich nur das Sturmzentrum. Daher war es dann doch eine mittelgroße Überraschung, als die Polin bei Anpfiff des Champions-League-Finals gegen den FC Barcelona (2:3) an der linken Seitenlinie auftauchte - und dort auch 45 Minuten lang blieb.

Gegen eine sichtlich unfitte Lucy Bronze (Comeback nach Arthroskopie im Knie) konnte Pajor ihre Stärken perfekt ausspielen: den Zug zum Tor, das Tempo und ihren starken rechten Fuß. Weil Bronze vor dem 1:0 den Ball verlor, schoss die Wolfsburgerin herrlich ins Eck (3.). Und kurz vor der Pause flankte sie von links mit rechts nach innen, wo Alexandra Popp eine ihrer größten Stärken nutzte und zum 2:0 einköpfte (37.). Stroots Schachzug war aufgegangen.

Eine besondere Aufgabe für die Stürmerin

Es war allerdings nicht der einzige taktische Kniff des 34 Jahre alten Coaches. Auch die andere Flügelangreiferin musste eine ihr ungewohnte Aufgabe erledigen. Sveindis Jonsdottir kippte immer wieder bis tief in die eigene Hälfte ab und unterstützte Lynn Wilms als zweite Rechtsverteidigerin. Dabei ist die Isländerin sonst eher eine Offensivnatur, ackerte diesmal aber kräftig nach hinten mit. Auch diese Idee funktionierte lange gut: Fridolina Rolfö, angriffslustige Verteidigerin der Katalaninnen, blieb in den ersten 45 Minuten wirkungslos.

"Wenn ich mir die erste Hälfte anschaue, in der wir 2:0 führen: Ja, wir gehören in diesen Wettbewerb, in die Finalspiele der Champions League", betonte Jonsdottir, bekannte dann aber auch, dass die zweite Hälfte nicht mehr so stark gewesen war.

Nur ein Titel statt des Triples

Deshalb blieb es am Ende bei einem Titel in dieser Saison: dem DFB-Pokal. Dabei hatten die Wölfinnen das Triple angepeilt, aber schon in der Bundesliga die Meisterschaft an den FC Bayern verloren. "Wir hatten einige nicht so gute Spiele. Und das sollte mit der Mannschaft, die wir haben, nicht passieren", resümierte Jonsdottir selbstkritisch.

Dann fügte sie noch einen Satz hinzu, der angesichts von Talenten im Kader wie Lena Oberdorf, Lena Lattwein, Jule Brand oder eben Jonsdottir eine Kampfsage ist: "Wir kommen zurück und werden nächstes Jahr noch besser sein."