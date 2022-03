"Kampf um Platz zwei, der für die ganze Liga gut ist": Füchse und Flensburg legen nach

Nachdem der THW Kiel mit dem Sieg bei Spitzenreiter Magdeburg am Samstag vorgelegt hatte, blieben Berlin und Flensburg am Sonntag im Kampf um den zweiten Champions-League-Platz dran.

An eine erfolgreiche Titelverteidigung verschwendet beim THW Kiel trotz der starken Vorstellung bei Spitzenreiter SC Magdeburg am Samstag niemand mehr einen ernsthaften Gedanken. Die Aufmerksamkeit richtet sich im Saisonendspurt auf das Rennen um den zweiten Champions-League-Platz hinter dem designierten Meister (44:4 Punkte).

Momentan liegen die Kieler (40:10), die allerdings auch ein Spiel mehr absolviert haben als die Konkurrenz aus Berlin und Flensburg, in der Tabelle der Handball-Bundesliga auf Rang 2. Die Verfolger des Rekordmeisters gaben sich am Sonntag keine Blöße. Die Füchse (jetzt 39:9) setzten sich im Nachholspiel bei den Rhein-Neckar Löwn deutlich durch. Das 29:24 bedeutete für die Berliner bereits den siebten Liga-Erfolg in Serie. Flensburg (37:11) gewann mit 32:26 bei der MT Melsungen.

"Kiel war gestern auf den Punkt da. Magdeburg hat jetzt zwei Punkte abgegeben, aber das wird sie nicht in ihrem Rhythmus stören", sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla bei Sky: "Wir haben einen harten Kampf um Platz zwei, der für die gesamte Liga gut ist."

Und Spannung bis zum Schluss verspricht. Kiel muss noch nach Flensburg, die Füchse noch nach Magdeburg - und am letzten Spieltag (12. Juni) gastiert dann Flensburg in Berlin.

Statistik zu den Spielen

14. Spieltag

Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin 24:29 (8:16)

Tore Rhein-Neckar Löwen: Groetzki 5, Knorr 5, Kirkelökke 4, Kohlbacher 3, Helander 2, L. Nilsson 2, Gislason 1, Schmid 1, Zacharias 1

Füchse Berlin: Holm 7, Lindberg 7/2, Andersson 5, Wiede 5, Marsenic 3, Milosavljev 1, M. Vujovic 1

Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg)

Zuschauer: 4557

Strafminuten: 2 / 4

Disqualifikation: - / -

25. Spieltag

MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 26:32 (12:18)

Tore MT Melsungen: Kühn 9, K. Häfner 6, Arnarsson 4, Reichmann 3/3, Kastening 2, Kalarasch 1, Kunkel 1

SG Flensburg-Handewitt: Johannessen 6, Einarsson 5, Golla 5, Wanne 5/2, Gottfridsson 4, Larsen 3, Hald 2, Svan 2

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin)

Zuschauer: 3323

Strafminuten: 4 / 4

Disqualifikation: - / -

DHfK Leipzig - TuS N-Lübbecke 25:21 (12:10)

Tore DHfK Leipzig: Wiesmach 6/1, Witzke 5, Mamic 4, Remke 3, Ivic 2/1, Milosevic 2, Binder 1, Hanemann 1, Jotic 1

TuS N-Lübbecke: Heiny 5, Skroblien 4/1, Baumgärtner 2, Mrakovcic 2, Nissen 2, Petrovsky 2, Kontrec 1, Petreikis 1, Strosack 1, R. Tokuda 1 Schiedsrichter: Fabian Baumgart (Altenheim)/Sascha Wild (Elgersweiher) Zuschauer: 3151

Strafminuten: 4 / 4

Disqualifikation: Ivic (24.) / -

GWD Minden - HSV Hamburg 23:27 (11:11)

Tore GWD Minden: Urban 4, Darmoul 3/2, Grebenc 3, Pieczkowski 3, Janke 2, Korte 2, Richtzenhain 2, Schluroff 2, Jukic 1, Staar 1

HSV Hamburg: Mortensen 9/6, F. B. Andersen 5, Axmann 3, Tissier 3, Bauer 2, Weller 2, Forstbauer 1, Schimmelbauer 1, Walullin 1 Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin)

Strafminuten: 14 / 12

Disqualifikation: Meister (50./3. Zeitstrafe) / Schimmelbauer (53./3. Zeitstrafe)