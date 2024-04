Kampf um Platz 5: Hanau beim Longericher SC

Nach dem erfolgreichen Derbyabend gegen den TV Gelnhausen und einem erholsamen Osterwochenende ist Handball-Drittligist HSG Hanau am Samstagabend beim Tabellennachbarn der Süd-West-Staffel Longericher SC Köln gefordert und will dort den fünften Platz weiter festigen.

An das Hinspiel gegen die Nordrhein-Westfalen in Hanau hat die HSG gute Erinnerungen, denn da behielten die Grimmstädter, angeführt von Bergold, Ritter und Braun, mit 38:32 die Oberhand. Und in das Duell gegen den Tabellennachbarn will die Spielgemeinschaft auch den Schwung aus dem letzten Heimspiel gegen Gelnhausen mit in die anstehende Partie nehmen.

Der Gegner dürfe aber nicht unterschätzt werden. "Man hat in dieser Saison schon gesehen, welche Qualität in dieser Longericher Mannschaft steckt", meint HSG-Cheftrainer Hannes Geist. "Das haben sie bereits gegen Ferndorf bewiesen: Als bislang einzige Mannschaft, die dem TuS einen Punkt abnehmen konnte. Auch gegen Saarlouis haben sie schon einen deutlichen Heimsieg erringen können."

"In der Staffel Süd-West gilt Longerich als qualitativ hochwertig besetzte und extrem eingespielte Mannschaft, die zudem in der Abwehr körperlich robust agieren kann und sich im Angriff durch hohen Spielwitz auszeichnet", so die HSG Hanau. "Auch die enge Halle in Longerich wird ihr Übriges dazu beitragen. Das wird also eine richtig spannende Aufgabe und Herausforderung für uns", meint Geist.

Über die Osterfeiertage hat Hanau, nach dem 27:26-Heimsieg im Nachholderby am Gründonnerstag gegen den TV Gelnhausen, zuletzt wieder seine Kräfte sammeln können. "Wir sind gut vorbereitet und haben uns für den Gegner vor allem in der Abwehr das eine oder andere zurechtgelegt", so der HSG-Cheftrainer.

Gerade auf Lukas Martin Schulz muss Hanau dabei ein wachsames Auge werfen, denn der Spielmacher ist Dreh und Angelpunkt seiner Mannschaft, traf in 23 Spielen bereits 160 Mal in das gegnerische Tor (57 Siebenmetertreffer). Auf Hanauer Seite ist Kapitän Max Bergold weiterhin mit 122 Treffern der Topscorer seiner Farben.

In der Fremde wollen Geist und seine junge Mannschaft ihre Stärken einbringen und mit starkem Abwehrspiel und konzentrierter Torhüterleistung einfache Ballgewinne generieren, um so in das eigene Umschaltspiel zu kommen."Wir wollen wieder über 60 Minuten auf uns schauen und unsere Chancen durch geduldiges Angriffsspiel nutzen", gibt Geist die Marschrichtung vor.

