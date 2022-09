Kampf um die Plätze bei 96: Tresoldi ist ein Sinnbild

Mit einem bemerkenswerten Lauf hat sich Hannover 96 vor der Länderspielpause an die Aufstiegsplätze herangepirscht - jetzt wird die Serie einer harten Prüfung unterzogen. Am Freitag kommt der HSV an den Maschsee, die Personalie Nicolo Tresoldi zeigt allerdings, dass 96 nicht bange sein muss.

Doppelpack gegen Werder: Nicolo Tresoldi hat sich in der Länderspielpause empfohlen. imago images