Kampf um die Herbstmeisterschaft - Derby in Bamberg

Schlussspurt in der Bayernliga Nord: Vor dem Abschluss der Hinrunde sind nach wie vor einige Fragen ungeklärt: Wer wird Herbstmeister? Wer übernimmt die rote Laterne? Der 17. Spieltag liefert die Antworten.

Wenn etwas kaum unterschiedlicher sein kann, dann die derzeitige Stimmungslage im oberpfälzischen Cham. Die beiden Vereine, die dort in der Bayernliga Nord spielen, haben zum Abschluss der Vorrunde neben ganz verschiedenen Ausgangspositionen aber das gleiche Ziel, einen Sieg. Die Folgen eines solchen Sieges wären tabellarisch für die einen vielleicht der Herbstmeistertitel, für die anderen die Rückgabe der "roten Laterne" an einen anderen der Protagonisten im Tabellenkeller.

Und geht es nach dem Interimscoach des ASV Cham, Stefan Riederer, so soll dieses Anhängsel schon am Freitagabend beim Gastspiel in Gebenbach wieder ganz schnell einen anderen Besitzer zum Abschluss der Vorrunde finden. Und so unmöglich wie es im ersten Moment aussieht, die DJK Gebenbach hat zuletzt sieben Zähler aus drei Partien geholt, ist es aber beileibe nicht. "Das wird Abstiegskampf pur. Den Kopf lassen wir aber deswegen nicht hängen. Wir haben noch alle Möglichkeiten, uns da unten wieder heraus zu kämpfen. Das hat gegen Ansbach doch schon gut funktioniert, und auch daher werden wir weiter den Weg gehen, den wir eingeschlagen haben. Wir hatten auch diese Woche eine unglaubliche Qualität in der Trainingsarbeit. Leider gelang es uns oft nicht, das auch am Wochenende auf den Platz zu bekommen", so der 35-Jährige. "Wir haben uns schon einen Plan zurechtgelegt. Wir haben an vielen Dingen wie Anlauf- und Umschaltverhalten gearbeitet, das Passspiel verbessert. Und wenn möglich, soll der Auswärtsfluch (bisher nur ein Punkt auf des Gegners Platz; Anm. d. Red.) in Gebenbach enden." Das jedoch wird sein Gegenüber, Kai Hempel, ebenfalls "nur" Interimscoach verhindern wollen. Immerhin haben die Gebenbacher nach der letzten Erfolgsserie schon sechs Punkte Distanz zu den Relegationsrängen geschaffen. Die will man zumindest halten oder bestenfalls weiter ausbauen. Ob er dabei aber wie schon zuletzt am Credo "never change a winning team" festhalten wird, ließ Hempel erst einmal noch offen. Denn die Möglichkeiten im Kader sind unter der Woche wieder etwas weniger geworden. Mit Johannes Böhm, Jan Fischer, Marco Seifert und jetzt auch Johannes Scherm werden vier Akteure sicher fehlen.

Eibl erwartet eine Leistungssteigerung gegen Seligenporten

Der andere Chamer Verein, die DJK Vilzing, wandelt dagegen auf ganz anderen Pfaden. Mit ein wenig Glück und vielleicht mit dem gleichen Minimalismus wie zuletzt könnte nach dem Heimspiel gegen den SV Seligenporten sogar die Herbstmeisterschaft winken. Dafür muss der Tabellenzweite aber nicht nur auf einen Ausrutscher der SpVgg Ansbach hoffen, sondern muss zudem auch noch selbst gegen den SV Seligenporten punkten. Obwohl Vilzing zu diesem Zeitpunkt der Saison mehr als dreimal so viele Punkte wie der SVS auf dem Konto hat, ist DJK-Coach Eibl vor den zuletzt immer besser aufspielenden Klosterern gewarnt. "Die kommen jetzt nach ihrem Umbruch immer besser in Schwung. Auch wenn wir zuletzt immer gepunktet haben, wir sollten uns da schon deutlich steigern." Der Trainerkollege aus dem Kloster freilich würde "am liebsten den Mannschaftsbus vor dem eigenen Tor parken, um Spieler wie Luge oder Jünger am Toreschießen zu hindern. Das geht aber leider nicht, aber wir werden alles reinhauen und alles geben, was wir haben" so SVS-Coach Gerd Klaus.

Die anderen Eventualitäten drehen sich dann noch um die direkten Konkurrenten um den Platz an der Sonne. Die beste Ausgangslage hat dabei noch immer die SpVgg Ansbach. Die hat zwar zuletzt in Cham nur remis gespielt, doch Trainer Christoph Hasselmeier konnte auch damit leben. "Wir haben uns auf Cham vorbereitet wie auf jeden anderen Gegner. Und das haben wir auch im Hinblick auf das Spiel gegen Feucht getan." Der andere Mitbewerber um den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters ist der FC Eintracht Bamberg. Und der hat an diesem 17. Spieltag einen echten Leckerbissen auf dem Plan - das Stadtderby gegen die DJK Don Bosco. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die "Wildensorger", wie die DJK'ler gerne bezeichnet werden, sogar die Nummer eins in der Stadt. Die Verhältnisse hat der Traditionsverein vom Fuchspark zwar inzwischen wieder aus seiner Sicht geradegerückt, doch gewarnt sein muss man vor dem Lokalrivalen. Denn der FC erwartet einen Gegner, der nicht nur nach eigenen Aussagen zuletzt richtig gut "performt" hat. So manches Team aus der Spitzengruppe hatten da nicht viel zu lachen. Lediglich einmal, gegen die DJK Vilzing, zog man da den Kürzeren. Entsprechend selbstbewusst gibt sich auch Don-Bosco-Trainer Andreas Baumer. "Wir sind bereit, auch wenn uns so mancher in der Region keine Chance einräumt. Gerade in einem Derby kommt es auf Mentalität, Leidenschaft und auch Emotionen an. Das und alles, was wir uns zuletzt erarbeitet haben, wollen wir beherzigen. Dann geht vielleicht etwas für uns." Den Rahmen zu einem tollen Derby haben die beiden Teams auf dem Platz schon sicher. Im Vorverkauf wurden bis Donnerstag schon mehr als 1400 Karten abgesetzt. Wegen der großen Nachfrage hat man sich dann bei den Gastgebern noch einmal Gedanken gemacht. Sascha Dorsch, der Sportliche Leiter des FC Eintracht, erklärt: "Wir haben uns jetzt auf die 3Gplus-Regel geeinigt. Damit fällt auch die Zuschauerbegrenzung weg und wir können noch mehr Interessierte ins Stadion lassen. Allerdings bleibt wegen des dadurch enormen personellen Aufwands bei den Kontrollen kaum Kapazitäten für ein größeres Rahmenprogramm." Das wird es vielleicht auch gar nicht brauchen. Die sportliche Brisanz zwischen den beiden - im übrigen respektvoll miteinander umgehenden - Kontrahenten könnte an diesem Wochenende vielleicht sogar den ansonsten in der Stadt dominanten Basketball etwas in den Hintergrund stellen.

Gelingt dem ATSV der achte Sieg in Folge?

Hinter den großen drei in der Tabelle hat sich aber auch noch ein viertes Team in Position gebracht. Mit sieben Siegen in Folge hat sich der ATSV Erlangen vor seinem Heimspiel gegen den FV 04 Würzburg auf Rang vier geschoben. Für ganz vorne wird es aber in der Tabelle wohl auch bei einem Sieg nicht reichen, denn der direkte Vergleich mit zwei der drei höher Platzierten spricht gegen die Elf von Fabian Adelmann. Dieser blickt neben der bevorstehenden Aufgabe gegen den Traditionsverein aus Unterfranken ohnehin auch schon auf die Spiele im November. "Da warten noch ein paar richtig schwere Spiele auf uns."

Ebenfalls eine Traditionsmannschaft erwartet der zuletzt wieder recht erfolgreiche TSV Karlburg (zuletzt viermal ungeschlagen). Von der grünen Au kommen die Hofer Bayern nach Unterfranken. In der Oberpfalz muss der TSV Abtswind ran. Nach zuletzt drei Niederlagen geht es für die "Kräuterdörfler" zur DJK Ammerthal. Und auch die befindet sich in einer kleinen Ergebniskrise. Die letzten beiden Spiele hat die Hutzler-Elf verloren. In Neumarkt sehen die Zuschauer beim Heimspiel gegen den 1. FC Sand die Verabschiedung von Michael Delikahya und hoffen, wie der scheidende Sportliche Leiter, zumindest auf einen versöhnlichen Abschluss der aber insgesamt recht erfolgreichen Vorrunde. Im Unterfrankenduell zwischen dem SV Vatan Spor Aschaffenburg und dem TSV Großbardorf möchten beide ihre Ausgangslage im Tabellenkeller endlich merklich verbessern.