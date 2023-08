Kampf um die ersten BVB-Startelfplätze: Viele Stammkräfte, eine brisante Frage

Spätestens am Tag vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison von Borussia Dortmund stellt sich die Frage nach der wegweisenden ersten Startelf von Trainer Edin Terzic. Eine Analyse nach Mannschaftsteilen.

Zu klein sei der Dortmunder Kader nicht, das betonten Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl in den vergangenen Wochen immer wieder. Nun aber muss der Coach sein Aufgebot auf elf Mann kondensieren, die im ersten Pflichtspiel beim Regionalligisten Schott Mainz am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) von Beginn an auf dem Platz stehen. Dabei sind die größten Fragenzeichen derzeit eher hinter dem Fitnesszustand einiger angeschlagener Profis als hinter der Besetzung der meisten Positionen.

Tor: Gregor Kobel ist gesetzt. Der Schweizer ist sportlich unantastbar und inzwischen sogar Vize-Kapitän des BVB. Zwar fehlte der 25-Jährige wegen einer leichten Muskelverletzung bei der Generalprobe gegen Ajax Amsterdam (3:1) am vergangenen Sonntag und wurde dort exzellent von Ersatzkeeper Alexander Meyer vertreten, inzwischen ist Kobel aber wohl wieder einsatzbereit.

Außenverteidiger: Ein Konkurrenzkampf auf dünnem Eis, denn für die beiden Positionen stehen derzeit nur drei bundesligaerprobte Spieler zur Verfügung. Den Zuschlag bekommen wohl Julian Ryerson rechts und Ramy Bensebaini links, Marius Wolf wird demnach zuerst auf der Bank Platz nehmen müssen. Vor allem der Neuzugang aus Mönchengladbach überzeugte im Spiel gegen Ajax mit einer Vorlage und guten defensiven Aktionen, der Norweger leitete mit einem Dribbling den dritten Treffer ein.

Innenverteidigung: Auch hier sind es im Grunde nur drei Spieler, die in Frage kommen. Nico Schlotterbeck stieg erst in dieser Woche nach einer Knieprellung wieder richtig ins Training ein, deswegen bekommen wohl die erfahreneren Niklas Süle und Mats Hummels den Vorzug. Zum Bundesliga-Start gegen den 1. FC Köln werden die Karten aber wieder neu gemischt, Schlotterbeck dürfte Hummels' Platz angreifen.

Quartett kämpft um die beiden Achterpositionen

Zentrales Mittelfeld: Nach seiner überzeugenden Rückrunde ist Neu-Kapitän Emre Can auf der Sechs gesetzt, hinter ihm folgt mit größerem Abstand Salih Özcan. Auf den beiden Achtern vor ihm wird es aber spannend: Die beiden Eingesessenen Julian Brandt und Marco Reus duellieren sich mit den beiden Neuen Marcel Sabitzer und Felix Nmecha. Brandt und Sabitzer könnten dabei derzeit vorneliegen. Sollte der deutsche Nationalspieler aber erneut vorne links aushelfen müssen, würden Nmecha oder Reus nachrücken. Für den Ex-Wolfsburger sprechen seine beiden Treffer gegen Amsterdam - Vorteil Nmecha, falls der Nationalspieler wegen seiner Blessur im Sprunggelenk auflaufen kann.

Offensive Außenbahnen: Das Duo aus Karim Adeyemi und Donyell Malen blühte in der zweiten Saisonhälfte auf und ist im Normalfall gesetzt - zumal die beiden Youngster Jamie Bynoe-Gittens und Julien Duranville nicht fit sind. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Adeyemi wegen muskulärer Probleme ein Fragezeichen. "Karim ist mit einer Verletzung in die Vorbereitung gestartet und hatte nach den Einsätzen immer wieder angezeigt, dass sein Körper reagiert hat", berichtete Terzic. Gut möglich, dass der Coach am Samstag deswegen kein Risiko eingeht und erneut Brandt nach vorne zieht.

Sturm: Um Sebastien Haller gibt es überhaupt keine Diskussionen. Der ivorische Nationalspieler ist gesetzt und in seiner Interpretation der Sturmrolle elementar wichtig für das Dortmunder Spiel. "Wir sind uns sicher, dass er ein sehr wichtiger Faktor für uns sein wird", sagt Terzic. Youssoufa Moukoko bleibt nur die Jokerrolle.