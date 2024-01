Kampf um die EM-Medaillen - Die Handball-Woche im Überblick

In dieser Woche steht der Höhepunkt der Handball-EM 24 vor: Das Finalwochenende steht an und Gastgeber Deutschland steht im Halbfinale.

Am Freitag und am Sonntag stehen bei der Handball-EM in Köln die Entscheidungen an, zunächst das Spiel um Platz fünf (15:00 Uhr) und die beiden Halbfinals (17:45 Uhr und 20:30 Uhr), bevor am Sonntag die Medaillen verteilt werden. Die DHB-Auswahl spielt am Freitag um 20:30 Uhr gegen Weltmeister Dänemark, live bei Dyn und im ZDF, das das andere Halbfinale zumindest im Livestream zeigt.

Exklusiv bei Dyn läuft am Freitag das Spiel um den fünften Platz, in dem sich Slowenien und Ungarn gegenüberstehen. Beide nehmen an der Olympiaqualifikation teil. Da Frankreich als Ausrichter und Dänemark als Weltmeister bereits für Paris 2024 qualifiziert sind, hätte bei dieser Finalbesetzung der EM-Dritte (Spiel am Sonntag um 15 Uhr) das Olympiaticket auch bereits in der Tasche.

Am Sonntag ist jedenfalls die ARD mit Übertragen an der Reihe. Spielt die DHB-Auswahl um Bronze, überträgt Das Erste dieses Spiel live. Das Finale wird offenbar, egal in welcher Zusammensetzung, ab 17:45 Uhr live im Ersten Programm ausgestrahlt. Der Stream-Sender Dyn zeigt darüber hinaus alle Spiele bis zum Finale live, mit verschiedenen Kommentatoren und Moderatoren.

Den 70. Geburtstag feiert Joachim Deckarm am vergangenen Freitag im kleinen Kreis mit Familie und Freunden, am Tag danach gab es die große Party mit 20.000 Gästen. Anlässlich des runden Geburtstags der Handball-Legende richtet der Handballverband Saar unter der Schirmherrschaft der Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ein Deckarm-Festival aus. Zum Abschluss findet am heutigen Donnerstag, den 25. Januar, ein Benefizspiel statt, die Sportschau bietet ab 20:15 Uhr einen Livestream der Partie an.

In den nationalen Ligen der Frauen steht der Spielplan derzeit am Übergang zwischen dem Ende der Hinrunde und dem Beginn der zweiten Hälfte der Saison. Am Freitag und Sonntag ist, bedingt durch die EM der Männer, spielfrei. Am Samstag erwartet uns daher eine Masse von Spielen. Eines der Samstagsspiele ist live im Free-TV bei Eurosport zu empfangen, um 19:30 Uhr heißt es "Einschalten!".

Handball-Programm Frauen

Dyn überträgt alle Spiele bis auf die 2. Liga, die exklusiv bei Sportdeutschland zu sehen ist. Spiele der EHF-Wettbewerbe laufen auch bei DAZN. Eurosport zeigt einzelne HBF1-Spiele im Free-TV, darunter eines am 27. Januar.

Donnerstag, 25. Januar

HBF1-Kellerduell

Der erster Blick geht am Abend um 19:30 Uhr ins Bergische Land. Der HSV Solingen-Gräfrath spielt gegen die Sportunion Neckarsulm.

Samstag, 27. Januar

EM-bedingt ballt sich alles am Samstag

Da der Finaltag bei der Handball-EM der Männer von anderen Spitzenhandball-Aktivitäten freigehalten werden soll, ballt sich das komplette Programm am Samstag - inklusive der ersten Free-TV-Übertragung des neuen Jahres bei Eurosport um 19:30 Uhr.

Das Samstagsprogramm beginnt um 16:00 Uhr. Dann stehen sich der Buxtehuder SV und Borussia Dortmund gegenüber.

Um 17:30 Uhr geht es in der zweiten Liga im Kampf um den Klassenerhalt zwischen dem VfL Waiblingen und der SG 09 Kirchhof hoch her.

Um 18:00 Uhr stehen drei Erstliga- und zwei Zweitligaspiele auf dem Programm. Spitzenreiter SG BBM Bietigheim reist für ein Topspiel zur HSG Blomberg-Lippe, die zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen musste. SG-Verfolger HSG Bensheim/Auerbach tritt gegen den TSV Bayer 04 Leverkusen an. Der VfL Oldenburg ist gegen den SV Union Halle-Neustadt in der Favoritenrolle.

Im Unterhaus kommt es zu zwei Fernduellen im Verfolgerfeld bzw. im Keller der zweiten Liga, denn die Füchse Berlin reisen zum Schlusslicht HCD Gröbenzell und der HC Leipzig empfängt die abstiegsbedrohte HSG Freiburg.

Um 18:30 Uhr sind die nächsten Spiele der zweiten Liga an der Reihe. Göppingen-Verfolger HC Rödertal tritt gegen den SV Werder Bremen an. Bei ESV Regensburg gegen TG Nürtingen wollen beide Klubs am Spitzenduo dranbleiben.

Um 19:00 Uhr gibt es mit dem Heimspiel der HSG Bad Wildungen gegen den BSV Sachsen Zwickau ein Kellerduell in der ersten Liga.

Im HBF-Unterhaus begegnen sich der aktuelle Tabellenführer Frisch Auf Göppingen und der Vorletzte TSV Nord Harrislee. Im Parallelspiel geht es sowohl für die Kurpfalz Bären als auch die Handball-Luchse aus Buchholz-Rosengarten um Punkte für den Klassenerhalt.

Um 19:30 Uhr endet der Spielemarathon live bei Eurosport im Free-TV, die TuS Metzingen und der Thüringer HC treffen aufeinander. Zeitgleich empfängt der Zweitliga-Dritte TuS Lintfort - bei Sportdeutschland, das die HBF2 bekanntlich exklusiv im Pay-Stream zeigt - auf den 1. FSV Mainz 05.

Dienstag, 30. Januar

Bensheim gegen Buxtehude

Am Ende unseres diesmal kurzen Vorschauzeitraums empfängt am Dienstag um 19:30 Uhr Bietigheim-Verfolger HSG Bensheim/Auerbach den Buxtehuder SV, der dem Mittelfeld entkommen möchte.

Die Champions League und die European League der Frauen pausieren am EM-Finalwochenende der Männer.

EM-Finalrunde der Männer

Freitag, 26. Januar

Halbfinale gegen Dänemark!

Am Freitag entscheidet sich, welche beiden Teams am Sonntag um Gold kämpfen werden. Womöglich bietet der Kampf um Rang drei noch einen Startplatz in Paris 2024.

Um 15:00 Uhr beginnt der vorletzte EM-Spieltag mit dem Spiel um den fünften Platz. Darin stehen sich Ungarn und Slowenien gegenüber. Dyn streamt diese Partie live, Vincent Schuster kommentiert. Die Grundlage dafür haben beide Teams in der Vorrunde geschaffen, die Slowenen mit dem Sieg gegen Norwegen und die Ungarn mit dem hohen Erfolg gegen Island. Slowenien hat außerdem in der Hauptrunde die Niederlande geschlagen, die Magyaren waren erstmals überhaupt gegen Kroatien siegreich.

Um 17:45 Uhr wird das erste Halbfinale angepfiffen. Darin trifft Olympiasieger Frankreich auf EM-Titelverteidiger Schweden, das im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg Dänemark hauchdünn unterlegen war. Frankreich hat die Hauptrunde mit der deutschen Mannschaft unangefochten gewonnen.

Dieses Spiel wird live bei Dyn und auf sportstudio.de (ZDF-Mediathek) ausgestrahlt. Bei Dyn kommentiert Karsten Petrzika, Anett Sattler führt durch die Sendung, an ihrer Seite Dyn-Experte Jamal Naji und Finn-Ole Martins kümmert sich um Social Media.

Um 20:30 Uhr ist die deutsche Mannschaft gegen Weltmeister Dänemark gefordert. Dyn und das ZDF (Fernsehen und Mediathek) senden dieses Spiel live. Im ZDF werden Moderator Yorck Polus, Experte Sven-Sören Christophersen, Kommentator Martin Schneider und Co-Kommentator Markus Baur nochmals zum Einsatz kommen. Eventuell zeigt das ZDF auch das andere Halbfinale im TV. Bei Dyn wird Stefan Kretzschmar als Experte dabei sein, Markus Götz kommentiert.

» Alle Informationen zur Handball-EM der Männer

Sonntag, 28. Januar

Wer nimmt die EM-Medaillen mit?

Der Finalsonntag beginnt um 15:00 Uhr mit dem Spiel um Rang drei. Wenn sowohl Weltmeister Dänemark als auch Olympia-Ausrichter Frankreich das EM-Endspiel erreichen, ist EM-Bronze sozusagen Gold wert, denn damit hätte man dann einen Startplatz bei den Olympischen Spielen 2024 sicher.

Um 17:45 Uhr ist Finalzeit. Laut Programmübersicht überträgt die ARD das Endspiel auf jeden Fall live im Fernsehen. Sollte die deutsche Mannschaft ihr Halbfinale verlieren, wird der Kampf um Bronze zusätzlich zu Sportschau.de live im TV übertragen, anderenfalls nur über die Internetplattformen. Etwa 30 Minuten nach dem Abpfiff des Spiels der deutschen Mannschaft wartet bei Instagram der "Harzblut"-Talk von Stefan Kretzschmar und Co.

Moderator Alexander Bommes, Experte Dominik Klein, Kommentator Florian Naß und Co-Kommentator Johannes Bitter, der sich bei seinem Debüt als echte Bereicherung gezeigt hat, kommen heute in der ARD nochmals zum Einsatz. Dyn überträgt ebenfalls beide Spiele, hatte sein Personal für den Sonntag bei Redaktionsschluss noch nicht bekanntgegeben.