"Kampf, Einstellung, Geschlossenheit" - Bremen: Agu und die "Abmachung"

Der Torjäger bestätigt seine Vorjahresmarke, der linke Schienenspieler liefert ihm zu. Und der Trainer ist voll des Lobes über seine Mannschaft. Werder tanzt in den Mai - mit Vorfreude auf das Restprogramm ...

Das perfekte Spiel war es vielleicht (noch) nicht. Aber: "Wir haben über 90 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht", hielt Marco Friedl nach dem überzeugenden Bremer 3:0 in Augsburg fest. "Das war ein hochverdienter Sieg. In der ersten Halbzeit hätten wir es noch besser ausspielen können und genau das haben wir nach der Pause gemacht. Ich bin stolz auf die Truppe."

Auch Ole Werner sprach in höchsten Tönen von seinen Eindrücken gegen den FCA. Er habe ein "Top-Auswärtsspiel" seiner Mannschaft gesehen, so der Werder-Trainer, der auflistete: "Wir haben defensiv sehr gut gestanden, konsequent und leidenschaftlich verteidigt. Anfangs haben die Laufwege im Zentrum teilweise noch gefehlt. Aber wir sind drangeblieben. Wichtig auch, nach einem Standard zu treffen. Das war ein Dosenöffner." Romano Schmid hatte den Freistoß von Marvin Ducksch nach 52 Minuten gekonnt zur 1:0-Führung verwandelt.

Ducksch verrät "Pflichtaufgabe"

Und so blühte im Bremer Lager nach dem zweiten, dazu nach hinten heraus wieder sehr ansehnlichen Sieg in Folge auch ein wenig der Flachs. "Wir haben abgemacht: Wenn er im Spiel die Flanke nicht reinbringt, dann holt er wenigstens einen Elfmeter heraus", verriet Ducksch, der erneut vom Punkt getroffen hatte, augenzwinkernd die "Pflichtaufgabe" für seinen Mitspieler Felix Agu.

Der hatte nach 58 Minuten im Strafraum gegen Augsburgs Patric Pfeiffer so energisch nachgesetzt, dass dieser sich nur mit einem Foul zu helfen wusste. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison gelang Agu diese Art der Unterstützung für sein Team. "Es ist schon häufig so, dass ich in diesen kleinen 50:50-Duellen eher an den Ball komme", weiß der linke Schienenspieler um seine Qualitäten. "Ich freue mich, wenn ich auch so der Mannschaft helfen kann."

Der Blick geht nach oben

So tanzt Werder buchstäblich in den Mai und in das dann wartende Restprogramm. Nach dem Mainzer Unentschieden gegen Köln (1:1) und somit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz haben sich die Hanseaten bei noch drei ausstehenden Spielen wohl auch der letzten Sorge um den Klassenerhalt erledigt. Statt Abstiegskampf geht der Blick nach oben.

Auf das, was in dieser Saison möglicherweise noch zu erreichen ist.

Kommender Gegner ist an der Weser Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Mit "Kampf, Einstellung und Geschlossenheit" habe man auch den zweiten "Dreier" in Folge eingefahren, so Agu. "Wir gucken nun, dass wir das Spiel nächste Woche wieder genau so angehen wie dieses. Und dann schauen wir. Wir wollen weiter punkten." Der Europapokalplatz ist plötzlich in Reichweite, wenn sich der positive Trend bestätigt, den Ducksch nach dem 2:1 gegen Stuttgart und dem 3:0 gegen Augsburg so beschreibt: "Wir haben in der letzten Woche einen richtig guten Schritt gemacht, an dieser Leistung angeknüpft und von ersten bis zur letzten Minute ein überragendes Spiel gemacht. Nun freuen wir uns auf nächste Woche."

Ganz nebenbei geht es ja auch für Ducksch persönlich noch um Werbung in eigener Sache. Seine Marke von zwölf Toren und acht Assists aus der vergangenen Saison hat der 30-Jährige, der jüngst noch durch ein Tal samt Fankritik gegangen war, bereits jetzt erreicht.