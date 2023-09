Kampf der Lobbyisten: Neue Klub-Union attackiert ECA

Im Kampf um den Zugang zu den internationalen Klubwettbewerben und zu den Fleischtöpfen der UEFA hat sich mit der Union of European Clubs (UEC) ein neuer Lobbyverband gebildet, der die Großklubvereinigung ECA scharf attackiert.

Bereits im April dieses Jahres aus der Taufe gehoben, flog die UEC lange unter dem Radar. Die Organisation tourte durch diverse europäische Länder, traf sich mit Klubs, lotete Stimmungen aus und suchte Anhänger. Rund 120 Vereine haben sich ihr bislang nach eigenen Angaben angeschlossen, Tendenz wachsend. Offiziell genannt sind sie nirgends aus Furcht vor Repressalien der ECA, die bekanntlich großen Einfluss auf die Geldverteilung und die Wettbewerbsgestaltung bei der UEFA nehmen kann und die UEC als Gegner auserkoren hat.

ECA-Brief sorgt für Gesprächsstoff - UEC antwortet scharf

Das mag nun zunächst verschwörungstheoretisch klingen, erhält aber Nahrung durch einen Brief, den die ECA im Juli an ihre Mitglieder versandt hat. Darin unterstreicht sie ihren Alleinstellungsanspruch als internationale Vertreterin für Klubfragen: "Darüber hinaus verlangen sowohl die FIFA als auch die UEFA, dass Vereine, die Mitglied der ECA sind, nicht gleichzeitig Mitglied eines anderen europäischen Vertretungsorgans sein dürfen." Ob dieser Passus juristisch so haltbar ist?

Mittlerweile schießt auch die UEC scharf zurück gegen die ECA, jüngst publizierte sie ein Thesenpapier mit Attacken auf die Großklubvereinigung, etwa diese: "Die ECA verlangte von ihren Mitgliedern außerdem, ihre Zugehörigkeit zur UEC offenzulegen, um illoyale Klubs ausschließen zu können." Zudem brandmarkt sie Zugangsbeschränkungen zur ECA für zahlreiche Klubs, wonach nur 137 von 732 Erstligisten in Europa über ein Stimmrecht verfügen und der ECA-Vorstand zu 50 Prozent von Vertretern der Top-6-Ligen besetzt sei.

"Diese Verteilung bewirkt, dass die Entscheidungsbefugnis in direktem Zusammenhang mit dem Reichtum der Klubs steht, wodurch die Stimmen der Mehrheit der ordentlichen Mitglieder unwirksam werden", heißt es in dem Papier und weiter: "Es sollte auch betont werden, dass wichtige Fragen wie das Format der Wettbewerbe, Zugang, der Spielplan und die Umverteilung der Einnahmen bereits vor der Generalversammlung entschieden werden, und zwar nicht unbedingt im Rahmen der ordnungsgemäßen Verfahren." Die jüngsten Reformen der ECA seien demnach nicht zielführend.

David gegen Goliath? - UEC bezichtigt ECA einer Lüge

Mit auseinandergehenden Interessen - durchaus einleuchtend, denn was haben schon ein FC Bayern und ein VfL Bochum noch gemein, oder die AC Milan und Cagliari Calcio? - begründet die UEC auch ihre Daseinsberechtigung als zweite Lobby-Gruppe für Klubs im UEFA-Raum: "Tatsache ist, dass ein einziges Vertretungsorgan nicht in der Lage sein kann, die Interessen aller Mitglieder wirksam zu schützen, wenn die Wünsche der großen und kleineren Klubs oft völlig gegensätzlich sind (…) In diesem Sinne scheint das Beharren der ECA auf Beibehaltung ihrer diskriminierenden und elitären Mitgliedschafts- und Governance-Strukturen nichts anderes zu sein, als der Wunsch, Kontrolle über jeden Verein in Europa und die Regeln auszuüben." Entsprechend setzt sich der Interimsvorstand der Organisation zusammen aus Vertretern kleiner und mittlerer Klubs: NK Lokomotiva Zagreb (Kroatien), CA Osasuna (Spanien), FK RFS (Lettland), Bohemian FC (Irland), Royale Union Saint-Gilloise (Belgien) und Maccabi Netanya (Israel).

Tatsache ist, dass ein einziges Vertretungsorgan nicht in der Lage sein kann, die Interessen aller Mitglieder wirksam zu schützen. Die UEC

Diese profitieren in der Regel von Solidaritätszahlungen der UEFA und auch hier legt die UEC den Finger in die Wunde. Laut ihrer Darstellung behaupte die ECA hauptverantwortlich zu sein für die jüngste Erhöhung der Solidaritätszahlungen von vier auf sieben Prozent. Maßgeblich vorangetrieben aber hätten das Thema andere: "Ohne den Einsatz der europäischen Ligen und anderer Interessengruppen zu erwähnen, und ohne sich je dafür eingesetzt zu haben, nahm die ECA die Anerkennung dieser Solidaritätszahlung in Anspruch."

UEC will UEFA-Geldverteilung gerechter gestalten

Klar ist: Es geht mal wieder ums Geld, in diesem Fall konkret um die Milliarden aus den UEFA-Klubwettbewerben. So sei die Summe der Ausschüttungen an die Top-Ten, darunter der FC Bayern, der FC Barcelona, der FC Chelsea und Real Madrid zwischen den Zyklen 2015-2018 (1,93 Mrd. Euro) und 2018-2021 (2,86 Mrd. Euro) um 48 Prozent gestiegen, während sich die Ausschüttungen an alle europäischen Vereine in diesem Zeitraum in der Gesamtbetrachtung um lediglich neun Prozent erhöht hätten. Daher strebt die UEC an, "die Verteilung der Einnahmen innerhalb der UEFA-Klubwettbewerbe ausgewogener" zu gestalten, "indem der gleiche Anteil für alle teilnehmenden Klubs erhöht und der Schwerpunkt auf die Belohnung sportlicher Leistungen gelegt wird, während die auf Marktgröße und historischen Koeffizienten basierenden finanziellen Prämien abgeschafft werden". Jenes Prinzip sei "nach geltendem europäischem Recht wettbewerbswidrig".

ECA will UEC klein halten

Die ECA reagierte prompt mit einem Brief an ihre Mitglieder: "Das Dokument enthält schlecht informierte, irreführende und abwertende Aussagen, ohne die Fakten zu verstehen, die der ECA und ihren laufenden internen Governance-Reformen zugrunde liegen (…). In einer Zeit, in der der europäische Fußball mehr denn je geeint sein muss, ist dieses Dokument ein weiterer Beweis für den Radikalismus bestimmter Personen, die eine separatistische und spaltende Agenda verfolgen." Zudem unterstellt sie den UEC-Machern "Populismus", rechnet vor, sie habe für eine Steigerung der Einnahmen aus den Klubwettbewerben ab 2024 um 60 Prozent gesorgt, und erklärt: "Im Gegensatz zu den falschen Behauptungen hat die ECA niemals 'illoyale Vereine aus ihrem Verband ausgeschlossen'." Der Kampf der Lobbyisten hat ganz augenscheinlich erst begonnen.