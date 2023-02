Kammermeyer steigt in Hoffenheim als Co-Trainer ein

Die TSG Hoffenheim hat einen neuen Co-Trainer. Michael Kammermeyer steigt als Assistenzcoach bei den Kraichgauern ein und arbeitet Pellegrino Matarazzo zu. Die beiden kennen sich schon seit mehr als zehn Jahren. Die TSG ist bereits der dritte Verein, bei dem Kammermeyer und Matarazzo gemeinsam auf der Bank sitzen.

Es ist eine langjährige Verbindung, die Pellegrino Matarazzo und Michael Kammermeyer haben. Schon 2012, als Hoffenheims neuer Coach noch den U-17-Nachwuchs des 1. FC Nürnberg trainierte, arbeiteten die beiden Seite an Seite. Mehr als ein Jahrzehnt später sind sie erneut vereint: Künftig ist Kammermeyer neben Frank Fröhling und Darius Scholtysik Matarazzos dritter Assistent in Hoffenheim - eine Rolle, die er nicht nur beim Club bekleidet hat, sondern auch beim VfB Stuttgart, als er gut zwei Jahre lang bei 83 Pflichtspielen neben Matarazzo auf der Bank saß.

Am Samstag, als der Nachfolger von André Breitenreiter bei einem 1:3 gegen Bayer Leverkusen seinen Einstand gab, war Kammermeyer noch nicht mit von der Partie - von nun an wird er aber einen Platz an der Seite von Matarazzo einnehmen und damit das Hoffenheimer Trainerteam erweitern.

Auch Kaltenbach galt als Anwärter

Auch Matthias Kaltenbach galt als Kandidat für den Posten im Stab der TSG. Der frühere Assistent von Julian Nagelsmann war zuletzt bei Ajax Amsterdam angestellt, musste dort aber Ende Januar gehen, als der amtierende niederländische Meister die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen TSG-Coach Alfred Schreuder aufgab. Zu einer Rückkehr in den Kraichgau kam es allerdings nicht - die Wahl der Hoffenheimer fiel auf Kammermeyer, der bereits am Freitagabend zu seiner Premiere kommt. Dann eröffnet die TSG den 21. Bundesliga-Spieltag mit einer Partie beim FC Augsburg und ist bestrebt, im siebten Spiel des neuen Jahres den ersten Sieg einzufahren.