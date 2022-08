Kammerknecht: "Einstellung macht man nicht vom Gegner abhängig"

Dynamo Dresden peilt im traditionsreichen Ostduell in Halle die ersten Punkte an. Und zwar mit der richtigen Einstellung - und einer verbesserten Defensive.

Die ersten beiden Punktspiele hatten es für Dynamo Dresden in sich: In der Liga wurde zunächst der Aufstiegsfavorit 1860 München vorstellig, im Pokal Bundesligist VfB Stuttgart. Zu holen gab es für die Sachsen trotz teilweise ansprechender Leistungen nichts. Dies will der Zweitliga-Absteiger im Ostduell beim Halleschen FC am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) nachholen.

Anfang: "Wir müssen uns für unseren Aufwand endlich belohnen"

"Wir müssen uns für unseren Aufwand endlich belohnen", sagte SGD-Coach Markus Anfang am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz. "Wir brauchen Punkte und Siege." Anfang weiß auch schon, wo er den Hebel ansetzen muss: "Wir haben in den ersten zwei Pflichtspielen fünf Gegentore bekommen, das ist zu viel", schrieb er seiner Abwehr ins Stammbuch.

Immerhin könnte im defensiven Mittelfeld Paul Will beginnen. Der 23-Jährige hat seinen Muskelfaserriss auskuriert und ist ein Startelf-Kandidat. Anders sieht es bei Yannick Stark aus, der laut Anfang "die vollen 90 Minuten noch nicht drin" hat. Weiterhin ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Kevin Ehlers: "Bei ihm werden wir sehen und das Training abwarten."

Anfang wird sich auch nicht davon blenden lassen, dass viele Experten den HFC im Keller der Tabelle erwarten. "Ich sehe es nicht so, dass Halle ein absoluter Abstiegskandidat ist", konterte er entsprechende Fragen. "Wir konzentrieren uns auf unsere Inhalte", sagte er und forderte von seinen Spielern "volle Konzentration und den unbedingten Willen".

Voll fokussiert fiebert auch Claudio Kammerknecht seinem Ligadebüt entgegen. Der 23-Jährige Neuzugang vom SC Freiburg II verfolgte das Topduell gegen die Löwen (3:4) von der Bank aus, im Pokal gegen Stuttgart (0:1) durfte er für den verhinderten Ehlers ran und zeigte dabei eine ansprechende Leistung. Diese gelte es nun, zu bestätigen: "Man muss in jedem Spiel mit derselben Energie ins Spiel gehen, egal wie der Gegner heißt" sagte der gebürtige Badener mit singhalesischen Wurzeln. "Einstellung macht man nicht vom Gegner abhängig."