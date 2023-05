Kammer-Flimmern

Seit 2016 ist DAZN auf dem Markt, die Engländer entwickelten sich rasant. Der kicker hat die Firmenzentrale in Leeds besucht und erfahren, wie das Unternehmen funktioniert - und wie die Visionen aussehen.

Es ist ein beeindruckendes Domizil, das da ein paar Kilometer südlich von Leeds in England hochgezogen wurde. In dem vollverglasten Gebäude an der Millshaw Road laufen die Fäden beim Streaming-Anbieter DAZN zusammen. Und das sind so einige.

Der Kern der Zentrale ist der "Master Control Room", kurz MCR. Ein Raum mit hunderten Bildschirmen, überall flimmert es in der Herzkammer von DAZN. Manche Mitarbeiter behalten hier bis zu 20 Monitore auf einmal im Blick - weshalb er auch intern gerne Raumschiff Enterprise genannt wird.

Im MCR kommen die Signale geballt an und werden für den "Feinschliff" weiter verarbeitet. Ein sehr zentraler Ansatz, der aber laut DAZN viele Vorteile mit sich bringt. Die Signale können leichter in die einzelnen Länder verteilt werden, denn die Rechtelage ist überall unterschiedlich. In Deutschland können User die Bundesliga oder die Champions League sehen, in Spanien La Liga oder die englische Premier League, die wiederum hierzulande von Sky übertragen wird.

207 Live-Events an einem Samstag

Bei sogenannten "High Tier Events" mit der höchsten Prioritätsstufe gilt im MCR die Faustregel "One Person, one Event". Das bedeutet, dass sich ein Mitarbeiter alleine und fokussiert um dieses Live-Event kümmert.

Und Signale kommen viele an in Leeds. Kürzlich waren es an einem Samstag mal 207 Live-Events, die übertragen wurden, wie der Chief Technology Officer Sandeep Tiku nicht ohne Stolz erzählt. 2022 streamte DAZN insgesamt 1,2 Milliarden Stunden Live-Sport. Die Logistik ist das eine, die Technik das andere. "Die Herausforderung besteht auch darin, mit den täglichen Entwicklungen Schritt zu halten und die Streams über alle möglichen Endgeräte stabil zu halten", sagt Tiku.

Bildschirme, so weit das Auge reicht: Im "MCR" von DAZN. kicker

Und wenn es doch mal Komplikationen geben sollte? Der Ton oder das Bild bei einem Event plötzlich gestört sind? Dann springen die roten Lampen im "Control Center" in Leeds an, auf unzähligen Bildschirmen mit ebenso unzähligen Grafiken wird dort analysiert. Mögliche Störungen können dort bereits weit im Voraus erkannt und behoben werden. Auch für schwerwiegendere Probleme wie etwa einen Stromausfall hat DAZN vorgesorgt, so steht für den Notfall ein komplettes Backup-System der technischen Anlagen in Nordirland bereit.

Kommentatoren können zuhause bleiben

Vertont werden in Leeds nur die englischen und - wegen des Markts in Kanada - französischen Streams. Der Rest wandert in die Außenstellen, zum Beispiel für Deutschland nach Ismaning bei München. Dass Kommentatoren die Streams mit den zur Verfügung gestellten technischen Hilfsmitteln mittlerweile auch bequem von ihrem eigenen Zuhause aus moderieren können, ist dabei kein Geheimnis mehr.

Doch in Leeds leben noch ganz andere Visionen. Natürlich sollen auf den über 130 Millionen registrierten Endgeräten noch mehr Live-Events landen - und der externe "Second Screen", der bei so vielen Fans mittlerweile üblich ist, irgendwann der Vergangenheit angehören. Alles soll in einer App zu finden sein: Zum Schauen und Chatten gesellen sich Spiele und Wetten, auch Merchandising-Produkte und ein Ticketshop sollen künftig in die DAZN-App integriert werden. In Italien, Spanien und im Vereinigten Königreich sind beispielsweise Sportwetten schon über DAZN möglich.

Es soll das All inclusive Paket für die 60 Millionen registrierten Nutzer und vor allem für die 20 Millionen zahlenden Kunden werden. Tikus Lieblingsthema, er gerät schnell ins Schwärmen. Und ins Plaudern. "Ich weiß, dass ich schnell rede. Genauso schnell wie DAZN ist", scherzt Tiku.

Die Preisschraube angezogen

Ja, schnell sind sie bei DAZN. Vielleicht sogar zu schnell? Erst 2016 erschienen die Engländer als Business Unit der Perform Group auf dem Markt, die ersten Launches starteten in Japan und in der DACH-Region, sprich: Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kanada (2017), die USA, Italien (2018), Spanien und Brasilien (2019) folgten, 2021 waren die Engländer auch endlich auf dem Markt im United Kingdom angekommen. Exklusive Boxkämpfe oder die Champions League der Frauen sind auf der Insel beispielsweise nur mit deren Abo zu sehen. Inzwischen streamt DAZN in über 200 Ländern und Regionen weltweit.

"Screening" mal anders: Blick in das Control Center. Ben Harrison Photography

Doch wer schnell wachsen will, der braucht genügend Futter. Und das liefern nun mal die User. War das Abo in Deutschland beim Start 2016 noch für 10 Euro zu haben, zog DAZN die Preisschraube erst sachte, aber dann recht drastisch an. Inzwischen kostet das teuerste Modell im Monatsabo mit allem Drum und Dran 39,99 Euro, im Jahresabo sind es 29,99 Euro. Zwar kann man auch weiterhin nur 10 Euro ausgeben, muss dann allerdings etwa auf Bundesliga und Champions League verzichten.

In Leeds begründen sie den Schritt unter anderem mit dem verbesserten Angebot seit dem Launch. Dass der rundum interessierte deutsche Fan inzwischen für Bundesliga, Champions League, Europa League und 3. Liga fünf verschiedene Abos abschließen müsste, um alles konsumieren zu können, verursacht jedoch generell Ärger beim Endverbraucher. Fan-Frust, den auch DAZN immer wieder abbekommt.

DAZN ist noch nicht profitabel

Darren Waterman, Chief Financial Officer bei DAZN, betont im Gespräch mit dem kicker, dass die Rechtehändler (also die Ligen und Verbände) kontrollieren, wie sie diese in ihren Ausschreibungen auf den Markt bringen. "Sie wollen natürlich möglichst viel dafür einnehmen und wir haben wenig Einfluss darauf, wie sie die Rechte ausschreiben", sagt der Engländer. "Wir wollen den Fans bei DAZN einfach das beste Angebot machen."

Noch schreibt DAZN übrigens trotz allein 2,3 Milliarden Einnahmen im Jahr 2022 rote Zahlen. Auch die Pandemie hemmte die Entwicklung, wenngleich für das Jahr 2023 noch positivere Zahlen erwartet werden. Zum Jahresende hin soll der Break-Even-Point erreicht sein, 2024 will das Unternehmen Profit erwirtschaften. Auch der Gang an die Börse ist für die Engländer mittelfristig ein realistisches Ziel.

Lesen Sie auch: "CFO" Waterman im Interview: "Unser Geschäft war mit 15 Euro nicht nachhaltig"