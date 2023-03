Kaminski: Trikot für den Papa, Tore für Europa

Wolfsburgs Sommerneuzugang Jakub Kaminski gehört zweifelsohne zu den positiven Erscheinungen beim VfL. Der Pole deutet seine Klasse immer wieder an und geht mit großem Erfolgshunger voran: Er will Tore schießen für seinen Traum von Europa.

Sein Ziel zum Start des neuen Jahres hatte er klar formuliert: "Ich muss mehr Tore schießen", nahm sich Jakub Kaminski selbst in die Pflicht, "ich hatte viele Chancen, große Chancen, aber ich habe nicht getroffen."

Das änderte sich gleich am zweiten Rückrundenspieltag, als der VfL Wolfsburg zwar mit 2:4 gegen Bayern München verlor, der Pole aber erstmals in der Bundesliga traf.

"Es ist nicht schlecht, gegen Bayern zu treffen, das beste Team der Liga", freute sich der Mittelfeldspieler, dessen Erfolgserlebnis gegen den Ex-Klub Robert Lewandowskis auch in der Heimat für Schlagzeilen sorgte. Und in der Familie Kaminski für doppelte Freude: "Mein Vater war im Stadion", erzählt Jakub, "ihm habe ich das Trikot geschenkt."

15 Startelfeinsätze in 23 Spielen können sich sehen lassen

Kaminski, im Sommer für zehn Millionen Euro vom polnischen Meister Lech Posen gekommen, erreichte damit ein weiteres Etappenziel in seiner ersten Saison in Deutschland, die für den 20-Jährigen herausfordernd ist. "Es ist nicht so einfach, in ein neues Land, eine neue Liga zu kommen und immer zu spielen", erklärt er, obwohl er schon mehr erreicht hat als geglaubt. In 20 von 23 Spielen kam der Nationalspieler zum Einsatz, 15-mal stand er in der Startelf. "Ich bin zufrieden."

Auf dem Erreichten ausruhen mag sich der offensive Flügelspieler, der bislang drei Treffer vorgelegt hat, selbstredend nicht. Das eine Ziel, sein erstes Bundesligator, hat er erreicht, es soll in dieser Saison aber noch mehr Kaminski-Momente geben. "Ich will noch mehr Tore schießen und noch mehr vorbereiten." Um mit dem VfL nach Europa zu kommen. "Wir kämpfen um jeden Punkt, um den sechsten oder siebten Platz mitzuspielen."