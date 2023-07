Kaminski träumt von Toren und Trophäen - Ungewissheit bei Paredes

Eines ist für Jakub Kaminski klar: Er möchte sich verbessern - persönlich und mit der Mannschaft. Große Ziele gibt es für den polnischen Flügelspieler des VfL Wolfsburg zu erreichen, auch mit der Nationalmannschaft.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Seefeld berichtet Michael Richter

Sein Geburtsort Ruda Slaska liegt zwischen Zabrze und Kattowitz, sein Jugendverein GKS Szombierki Bytom ist nur zehn Kilometer von Zabrze entfernt beheimatet. Verständlich, dass Gornik Zabrze, der Klub des deutschen Weltmeisters Lukas Podolski, einer von Jakub Kaminskis Lieblingsklubs ist.

Groß herausgekommen ist er allerdings anderswo. "Ich habe vier Jahre in der Akademie und vier Jahre im Profiteam von Lech Posen gespielt", erzählt der Wolfsburger. Gornik und Lech zu Hause auf dem eigens geschalteten TV-Kanal zu schauen, sei für ihn ein Stück Heimat im Arbeitsalltag in Deutschland. "Wenn es möglich ist, fahre ich auch zu den Spielen nach Posen. Jeder dort erinnert sich an mich, wir haben zum 100. Geburtstags des Vereins die polnische Meisterschaft gewonnen." Das war 2021/22, dann ging es in die Bundesliga zum VfL.

Kaminski will öfter treffen - egal auf welcher Position

"Die erste Saison war gut, aber ich hoffe, die nächste wird viel besser", gibt sich Kaminski im ersten Trainingslager der "Wölfe" in Seefeld äußerst optimistisch. "Unser Ziel ist es, Europa League zu spielen, vielleicht Champions League. Wir können das mit harter Arbeit erreichen." In der Liga besser abzuschneiden als zuletzt sei das Pflichtprogramm, doch Möglichkeiten gebe es auch im Pokal. "Ja vielleicht! Ich hoffe das. Wolfsburg hat es im Pokal schon vorgemacht. Das ist auch eines unserer Ziele. Der Pokal ist der kürzeste Weg, eine Trophäe zu gewinnen. Aber wir müssen zu hundert Prozent konzentriert darauf sein."

Bei Niko Kovac bekleidete Kaminski in seiner Premierensaison mehrere Positionen, war in 31 Punktspielen dabei. "Ich glaube, linker Flügel ist am besten für mich", schätzt er selbst ein. "Wenn wir mit fünf Spielern in der Kette gespielt haben, war links hinten eine andere Lösung für mich. Ich kann auf vielen Positionen spielen, bin ein universeller Spieler. Aber am besten geht es als linker Flügelspieler - oder auch als rechter."

Egal wo: Kaminski hat sich auch persönlich ehrgeizige Marken gesetzt. "Ende letzter Saison hatte ich viele Möglichkeiten zu treffen, vier Tore in der Liga und eines im Pokal waren es. In dieser Saison hoffe ich auf zehn Tore, vielleicht mehr. Das ist mein Ziel." Ob’s gelingt? "Am Ende der Saison werden wir es sehen. Aber ich will öfter treffen als in der vorigen Saison."

"Das nächste Ziel ist die Euro in Deutschland"

Läuft es für und mit Kaminski beim VfL, werden sich seine Aktien im polnischen Auswahlteam auf hohem Niveau halten. "Natürlich habe ich die Nationalmannschaft im Kopf. Ich bin stolz, habe dort jetzt elf Einsätze. Ich bin noch kein erfahrener Spieler, aber ich habe vier Spiele bei der WM absolviert. Klar, das nächste Ziel ist die Euro in Deutschland.

" Jede Visite, jedes Treffen mit den Stars in der Heimat bringe ihn weiter. "Auf dem Feld und außerhalb lerne ich von den erfahrenen Spielern. Robert Lewandowski etwa gibt mir Tipps, wie er es in Deutschland in den großen Teams hinbekommen hat."

Apropos Visite: Kaminski vergisst nicht seine Wurzeln, weilte erst jüngst wieder in Szombierki, wo er die dortige Vereinsarbeit unterstützt. "Es ist der Klub, in dem ich meine Karriere gestartet habe. Ich war da zum 1. Juni, da ist Kindertag in Polen, und habe mit 150 Kids auf dem Feld gestanden. Es ist immer sehr emotional. Wenn ich Zeit habe, bin ich dort und treffe mich mit meinen Freunden und meiner Familie. Das habe ich im Herzen wie Gornik Zabrze und Lech Posen."

Paredes mit Muskelverletzung

Für Kaminskis Kollegen und Konkurrenten Kevin Paredes unterdessen war der Trainingstag in Seefeld bereits am Dienstagvormittag vorzeitig beendet. Nach einem Zweikampf musste der US-Amerikaner dick am rechten Oberschenkel bandagiert ins Hotel abtransportiert werden. Aktuell herrscht Ungewissheit zum Zustand des 20-Jährigen. Es handele sich um eine Muskelverletzung, teilte der Klub mit. "Weitere Untersuchungen stehen aus."