Kaminski mit klarer Kante vor seinem Offenbach-Debüt - Ulm fährt nach Aalen

Kickers Offenbach peilt im ersten Spiel unter Interimstrainer Alfred Kaminski beim Tabellenletzten Hessen Kassel seinen ersten Auswärtssieg an. Auf die prekäre Situation des Gegners will der OFC-Coach aber nicht groß eingehen. Sein Trainerdebüt feiert auch Pascal Bieler beim TSV Steinbach Haiger, während bei Spitzenreiter SSV Ulm 1846 vor dem schwäbischen Duell in Aalen der Rücken von Andreas Ludwig im Fokus steht.

Mit einem leicht ausgedünnten Programm geht am Wochenende der 9. Spieltag über die Bühne. Die beiden Zweitvertretungen vom FSV Mainz 05 (beim FSV Frankfurt) und der TSG Hoffenheim (gegen Eintracht Trier) haben erfolgreich beantragt, ihre Spiele zu einem späteren Zeitpunkt austragen zu dürfen, da sie derzeit viele Junioren-Nationalspieler abstellen müssen.

Der Ball rollt am Freitag hingegen auf zwei Plätzen. Der Tabellenzweite FC 08 Homburg erwartet gegen den FC-Astoria Walldorf (15.) eine Pflichtaufgabe. So erfreulich die Homburger Gesamtsituation auch ist, ein großes Ziel treibt Trainer Timo Wenzel und sein Team besonders an: "In dieser Saison haben wir es bisher nicht geschafft, drei Siege in Folge zu holen. Das muss uns jetzt am Freitag unbedingt gelingen." Dass das gegen das Kellerkind so ohne weiteres klappt, davon geht der FCH-Coach keineswegs aus: "Walldorf hat eine spielerisch gute Mannschaft, die man keinesfalls unterschätzen darf. Im letzten Jahr hatten wir in Walldorf unsere Probleme. Da haben wir nun auf jeden Fall etwas wiedergutzumachen."

Im Parallelspiel kommt es zum Verfolgerduell zwischen der TSG Balingen (6.) und dem VfB Stuttgart II (4.). Die VfB-Talente kassierten vergangenen Sonntag gegen den VfR Aalen erneut einen Rückstand, doch die "jungen Wilden" zeigten sich davon zum wiederholten Male unbeeindruckt und gewannen noch 3:1. Das veranlasste Trainer Frank Fahrenhorst zu einem generellen Lob an seiner Truppe: "Mit welcher Leidenschaft, mit welcher Energie sie die Spiele bestritten und sie den Widerständen getrotzt hat. Da sieht man, dass ein geiler Spirit im Team ist."

Es hat uns nicht zu interessieren, wo die stehen und wieviele Punkte die haben. Alfred Kaminski, Trainer von Kickers Offenbach, über Hessen Kassel

Der Spirit war zuletzt bei Hessen Kassel und Kickers Offenbach eher unterdurchschnittlich ausgeprägt. Schlusslicht Kassel wartet noch immer auf einen Sieg, Offenbach hechelt als Neunter seinen selbstgesteckten Aufstiegsambitionen ein großes Stück hinterher. Während Trainer Tobias Damm beim KSV fest im Sattel sitzt, hat der OFC am Mittwoch Trainer Alexander Schmidt entlassen und die Stelle vorerst mit Alfred Kaminski intern besetzt. Der neue Mann sagt vor dem Ausflug ins Auestadion, bei dem sein Klub im fünften Anlauf den ersten Auswärtssieg holen will: "Ich habe die Kasseler Mannschaft in dieser Saison schon mehrmals gesehen. Es hat uns nicht zu interessieren, wo die stehen und wieviele Punkte die haben. Wir haben eine Mannschaft zu bespielen, und das ist das Entscheidende."

Ebenfalls reisen muss der derzeit souveräne Spitzenreiter SSV Ulm 1846. Im schwäbischen Kräftemessen geht es zum VfR Aalen. Der jüngste 2:0-Erfolg gegen den SGV Freiberg wurde etwas überschattet von den Sorgen um Mitttelfeldspieler Andreas Ludwig, der nach einem Luftduell mit voller Wucht auf den Rücken gefallen war und mit einer Trage vom Feld gebracht wurde. Mittlerweile steht fest, der erst- und zweitligaerfahrene 32-Jährige hat sich eine Stauchung der Wirbelsäule zugezogen. Es besteht sogar eine kleine Chance, dass Ludwig in Aalen schon wieder spielen kann.

Bieler erklärt seinen Plan

Beim Spiel zwischen dem SGV Freiberg und dem TSV Steinbach Haiger steht ein Debütant im Fokus: Pascal Bieler wird sein erstes Spiel als Steinbacher Cheftrainer bestreiten. Vorher umreißt der ehemalige Bundesliga-Profi seine Philosophie: "Mir ist ganz wichtig, dass wir aktiven Fußball spielen, Leidenschaft auf den Platz bringen und auch gegen den Ball bestimmen, was passiert. Wir wollen Selbstverständnis und Dominanz ausstrahlen." Verzichten muss er dabei die nächsten Wochen auf Gianluca Korte, der sich am vergangenen Spieltag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat.

Bei den restlichen zwei Spielen des Samstags trifft jeweils ein Team aus dem Tabellenkeller auf eines, das sich im Aufschwung befindet. So will die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (5.) gegen Wormatia Worms (14.) auch zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen bleiben, während der Bahlinger SC (8.) mit drei Siegen im Rücken zum Vorletzten FC Rot-Weiß Koblenz fährt.