Kaminski erhält neuen Vertrag inklusive Option

Er stieg mit dem FC Schalke auf und wieder ab, nun will er dabei helfen, dass die Königsblauen erneut direkt in die 1. Liga zurückkehren: Marcin Kaminski hat seinen Vertrag bis zum Sommer 2024 verlängert, dieser beinhaltet zudem eine leistungsbezogene Option.

In der Aufstiegssaison 2021/22 war Marcin Kaminski mit 31 Einsätzen hinter Marius Bülter Schalkes Dauerbrenner, im Bundesligajahr kam er erst gegen Ende der Spielzeit zum Zuge. Auf dem Abstellgleis ist der polnische Nationalverteidiger aber nicht gelandet, im Gegenteil: Die Gelsenkirchener haben den auslaufenden Vertrag jetzt um ein Jahr verlängert, das Arbeitspapier des 31-Jährigen beinhaltet zudem eine leistungsbezogene Option auf ein weiteres Jahr.

Durch den Abstieg ist bei Schalke 04 erhöhter Bedarf in der Innenverteidigung entstanden. Nur beim Klassenerhalt wären Maya Yoshida und Moritz Jenz geblieben, zudem wäre die Chance deutlich realistischer gewesen, den vom FC Liverpool ausgeliehenen Abwehrspieler Sepp van den Berg weiter zu beschäftigen. Mit Kaminski greifen die Königsblauen auf einen bewährten Profi mit reichlich Aufstiegserfahrung zurück.

"Marcin ist ein erfahrener Bundesliga- sowie Zweitliga-Verteidiger, der bereits dreimal in die 1. Liga aufgestiegen ist", sagt Sportvorstand Peter Knäbel. "Er identifiziert sich total mit Schalke und hat bereits bewiesen, wie wichtig er auf und neben dem Platz ist."

Ich bin sehr froh, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Marcin Kaminski

Trainer Thomas Reis meint: "Marcin überzeugt durch seine Defensivqualitäten sowie sein variables Aufbauspiel. Er bringt viel Erfahrung mit und kann insbesondere mit Drucksituationen sehr gut umgehen. All das wird uns in der kommenden Saison weiterhelfen."

Für Kaminski selbst sei Schalke 04 "der erste Ansprechpartner" gewesen. "Ich habe immer betont, wie wohl ich mich hier fühle und dass ich gerne bleiben möchte. Ich bin sehr froh, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht."

Kaminski: Knall-Comeback gegen Hertha

Kaminski kam im Sommer 2021 vom VfB Stuttgart in den Ruhrpott, er war wesentlicher Teil der Aufstiegself. In der gerade zu Ende gegangenen Saison musste er lange ein Reservistendasein fristen. Am 1. Spieltag war er beim 1:3 in Köln eingesetzt worden, dann aber erst wieder im März (Einwechslung beim 2:0-Sieg in Bochum).

Nach vier weiteren Partien ohne seine Beteiligung feierte er ein Knall-Comeback: Beim 5:2 gegen Hertha BSC erzielte er in der Nachspielzeit Schalkes einziges direkt verwandeltes Freistoßtor der Saison. Im Saisonfinale gelang ihm ein weiterer Treffer: Bei der 2:4-Niederlage in Leipzig hatte er nach einer Ecke den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer geköpft.