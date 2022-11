Kaminski begeistert Schmadtke: "Er wird von Woche zu Woche besser"

Für Maximilian Arnold und Ridle Baku hat es nicht für den WM-Kader Deutschlands gereicht, drei Spieler des VfL Wolfsburg sind dennoch in Katar vertreten. Torwart Koen Casteels für Belgien, Jonas Wind für Dänemark und Jakub Kaminski für Polen - Letzterer macht zunehmend auf sich aufmerksam.

Es ist noch weit entfernt von perfekt, bei Jakub Kaminski ist in fast jedem Spiel zu sehen, dass er im Sommer erst 20 geworden ist und sich in seinem Debütjahr in der Bundesliga befindet. Die eine oder andere Großchance ließ der Pole bereits liegen, die eine oder andere falsche Entscheidung hat er getroffen. Was wenig verwundert. Vom polnischen Meister Lech Posen für zehn Millionen Euro gekommen, musste sich der Offensivmann erst einmal orientieren. Spielte in der Vorbereitung häufig sogar hinten rechts, kam erst im Verlauf der Saison auf seiner bevorzugten Position links vorne zum Einsatz. Und ist mittlerweile auf beiden offensiven Flügeln ein fester Bestandteil der seit acht Pflichtspielen unbesiegten VfL-Mannschaft. "Jakub", sagt VfL-Manager Jörg Schmadtke, "wird von Woche zu Woche besser."

Seit Beginn der Erfolgsserie steht Kaminski immer in der Wolfsburger Startelf, kommt in seiner Premierensaison fernab der Heimat bislang auf drei Vorlagen und das 2:1-Siegtor im Pokal bei Eintracht Braunschweig - ein Eintrag in den VfL-Geschichtsbüchern ist ihm damit sicher. "Wie er für die Mannschaft arbeitet, auch nach hinten", sagt Boss Schmadtke, "das macht ihn extrem wertvoll." Dass sich Kaminski dennoch ein bisschen unter dem Radar bewegt, liegt auch an seinem Naturell. Der Pole ist extrem ruhig, schaute sich anfangs erst einmal alles an. Dabei hat er große Ziele: "Ich hoffe, ich kann einen ähnlichen Weg wie Robert gehen." Gemeint ist Robert Lewandwoski, der einst ebenfalls aus Posen auszog, um eine Weltkarriere zu starten.

An der Seite von Lewandowski kann Kaminski nun bei der WM in Katar wertvolle Erfahrungen sammeln. Am Mittwoch nominierte Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz den Wolfsburger (drei Länderspiele, ein Tor) für den 26-Mann-Kader, Kaminskis Traum geht in Erfüllung. "Bei der WM möchte ich dabei sein, dazu muss ich spielen", hatte er zu Beginn seiner VfL-Zeit gesagt. Mittlerweile hat er sich gar einen Stammplatz ergattert. Geschäftsführer Schmadtke ist überzeugt: "Er ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung."