Kamil Piatkowski: Goldtor zur Winterkrone statt "Pfiatikowski"

Mit einem Kunststoß per Kopf setzte Kamil Piatkowski den Salzburgern in Wien-Hütteldorf die Winterkrone auf. Dabei wollte der Pole im Sommer gar nicht mehr zurück in die Mozartstadt.

Eigentlich wollte Kamil Piatkowski im Sommer ja schon den "Pfiatikowski" machen. Bei Matthias Jaissle hatte der polnische Innenverteidiger einen schweren Stand - und die halbe Leihsaison bei KAA Gent, die in der Conference League erst im Viertelfinale gegen den späteren Sieger West Ham United endete, lief einfach verlockend gut. Aber die Salzburger hatten keine große Lust, den 23-Jährigen, den sie 2021 um fünf Millionen Euro von Sturms Europa-League-Gegner Rakow Tschenstochau erstanden und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet hatten, unter Wert zu verkaufen. Also musste der dreimalige polnische Nationalspieler doch zurück. Und sich als Nummer vier in der Innenverteidiger-Hierarchie hinter Pavlovic, Solet und Baidoo gedulden.

(K)ein Zufallstreffer

Begünstigt durch die Verletzungsmisere bei den Bullen bekam er seine Chance, ehe im Oktober auch ihn eine Wadenverletzung außer Gefecht setzte. Vor einer Woche gab er beim 1:0-Sieg gegen den WAC sein Comeback, gegen Rapid traf er in seinem 23. Spiel erstmals in der Bundesliga und krönte die Salzburger mit seinem Goldtor zum Winterkönig. "Ich bin happy, das war ein sehr wichtiges Spiel für uns und für die österreichische Liga ein großes Derby", fühlt sich der Pole nach dem Erfolgserlebnis endlich angekommen. Seinem Tor ging ein kurz abgespielter Eckball voraus. "Das haben wir einstudiert", nickte er. Das Gustostückerl von Luka Sucic, dem feinsten Fußballer auf dem Platz, der den Ball mit dem Außenrist auf Kamils Kopf schnippelte, war eine individuelle Draufgabe. Der Kopfball-Treffer aus der Rückwärtsbewegung auch. "Ich wollte ihn nur auf die zweite Stange verlängern, er ist reingegangen. Noch besser", kommentierte Piatkowski schmunzelnd.

Nicht sexy, aber erfolgreich

Er fühle sich jetzt wohl in Salzburg. "Es hat lange gedauert, fast zweieinhalb Jahre. Aber jetzt, mit dem Vertrauen vom Trainer, ist alles anders. Mit jedem Spiel steigt das Selbstvertrauen." Dass die Salzburger in den vergangenen sechs Bundesligaspielen fünfmal zu Null gespielt haben, gibt auch Hoffnung für das Champions-League-Duell gegen Benfica, in dem es um den Umstieg in die Europa League geht. "Das wollen wir unbedingt schaffen und das können wir auch schaffen." Trainer Gerhard Struber ist ähnlich optimistisch. "Wir haben erstmals seit der zweiten September-Woche wieder einmal eine ganze Woche lang trainieren können, das hat sich schon gegen Rapid positiv ausgewirkt", ist der Trainer auch mit der Entwicklung in den letzten Wochen zufrieden. "Wir haben die Dinge pragmatisch durchgezogen, das ist nicht immer sexy, aber die Ergebnisse können sich sehen lassen. Die Jungs haben in schwierigen Phasen unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind, Spiele zu gewinnen." Im Frühjahr sollen sie das auch wieder mit begeisternderem Fußball tun. "Wenn man weiß, was dieser Verein in den letzten Jahren geleistet hat, sind die Erwartungen natürlich riesengroß, aber ich werde auch anstoßen, dass wir wieder den Fußball bieten, den man von uns gewohnt ist."

Ulmer übernimmt die Zeche

Den Sieg über Rapid und die Winterkrone können die Salzburger dennoch "ein bisschen feiern", verriet Kamil Piatkowski. Wie üblich nach Auswärtssiegen auf einer der Autobahn-Tankstellen Richtung Salzburg. "Mit einem Cola oder so." Und weil der Sonntag für den Polen ein ganz besonderer Glückstag war, musste nicht wie sonst üblich der Siegtorschütze in die Tasche greifen. Kapitän Andreas Ulmer hatte bereits vor dem Spiel versprochen, im Fall der Fälle die Zeche zu übernehmen und sich auf diese Weise bei seinen Kollegen dafür zu bedanken, dass er am Donnerstag ins „50-Jahre-Team" der Bundesliga gewählt worden war.