Gastgeber Kamerun scheitert im Elfmeterschießen: Ägypten folgt Senegal ins Afrika-Cup-Finale

Ägypten kann es scheinbar nur dramatisch: Im Halbfinale des Afrika-Cups besiegte das Team um Mohamed Salah Gastgeber Kamerun im Elfmeterschießen. Das Endspiel bringt nun einen Showdown zweier Mannschaftskollegen mit sich.

Mohamed Salah musste es diesmal gar nicht selbst richten. Noch im Achtelfinale gegen die Elfenbeinküste hatte der Liverpool-Angreifer den letzten und entscheidenden Elfmeter verwandelt. Auch diesmal war er wohl für den fünften Schuss seines Teams vorgesehen - doch so weit kam es gar nicht.

Zwar sorgte Salah somit nicht für die letzte Aktion des Spiels, mit einem Schlenzer knapp neben das Tor aber immerhin für die erste nennenswerte (9.). Ansonsten ging die Spielidee der Nordafrikaner, das Mittelfeld schnell zu überbrücken, nur selten auf, auch ihr Star vom FC Liverpool hing über weite Strecken völlig in der Luft - ebenso wie Gegenüber Aboubakar, der Toptorschütze des Turniers.

Kamerun präsentierte sich zwar gerade im Mittelfeld einen Tick handlungsschneller, doch für die beiden mit Abstand besten Möglichkeiten der gesamten regulären Spielzeit musste ein Innenverteidiger sorgen: Der ehemalige Deutschland-Profi Ngadeu-Ngadjuj (Sandhausen, Nürnberg II) traf zunächst mit einem Kopfball nach Eckball das Lattenkreuz (19.) und schlug nach der direkt folgenden Ecke völlig freistehend ein Luftloch (20.). Aus dem Spiel heraus blieben aber auch die Bemühungen der aktiveren Gastgeber zumeist ungefährlich, beide Teams scheuten außerdem das Risiko.

Rot nach Ausraster: Ägyptens Coach sorgt für das einzige Highlight

Das änderte sich auch nach dem Seitenwechsel kaum, allerdings fand nun Ägypten - auch dank der Einwechslung von Trezeguet - besser ins Spiel. Dadurch bekam auch Onana erstmals zu tun: Der Ajax-Keeper hielt einen Kopfball von Mohamed (46.) und rettete dann weit vor seinem Tor vor dem durchgebrochenen Salah (57.). Kamerun wurde durch Toko Ekambi nach einem Freistoß (69.) und Oum Gouet per Distanzschuss (71.) zumindest ansatzweise gefährlich.

Die Partie war nun komplett ausgeglichen, allerdings nicht sonderlich ansehnlich. Das Tempo nahm ab und das Duell lebte zunehmend von der Spannung. Die spektakulärste Szene der Schlussphase war sogar noch ein Ausraster von Ägyptens Coach Carlos Queiroz, der sich nach einer Freistoßentscheidung im Mittelfeld mit dem Linienrichter anlegte, nicht mehr zu beruhigen war und schließlich die Rote Karte sah (90.). Das Spiel lief also ohne ihn an der Seitenlinie weiter - und nur wenige Minuten später sah auch noch einer von Queiroz' Assistenten die Gelbe Karte.

Dreimal verschossen: Kamerun versagen die Nerven

Das 0:0 nach 90 Minuten war letztlich nur die logische Konsequenz eines insgesamt müden Halbfinals, für Ägypten bedeutete das bereits die dritte Verlängerung in Folge. Zwar durften die Zuschauer in Yaoundé kurzzeitig Hoffnung auf etwas mehr Unterhaltung schöpfen, als Salah (101.) und Mohamed (105.) aussichtsreiche Chancen für Ägypten vergaben. Doch im zweiten Durchgang der Verlängerung stotterten sich beide Teams nur noch in Richtung Abpfiff. Kurios: Ägyptens Sherif wurde erst in der 106. Minute ein- und nur zwölf Minuten später wieder ausgewechselt. Verletzt war der Mittelfeldspieler nicht, musste aber Platz für Elfmeterschütze Zizo machen.

Der verwandelte auch gleich als erster Schütze für den Rekordsieger - so wie auch seine Mitspieler Abdelmonem und Lasheen. Mehr als drei Ägypter mussten gar nicht schießen, weil Moukoudi und Lea Siliki an Abou Gabal scheiterten und N'Jie den letzten Elfmeter rechts neben das Tor setzte.

Auch ohne einen Schuss von Salah steht Ägypten damit erstmals seit 2010 wieder im Finale des Afrika-Cups und trifft dort auf den Senegal, der sich zuvor gegen Burkina Faso durchgesetzt hatte. Dort kommt es also auch zum Showdown der beiden Mannschaftskollegen vom FC Liverpool und vielleicht besten afrikanischen Fußballer: Salah gegen Mané.